Российская ракета «Бандероль» наносит удар по Киеву: что известно о новом оружии и какую угрозу оно представляет

Ракета «Бандероль» / © youtube.com/Одесса как она есть

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Оккупанты начали наносить удары по Украине новой ракетой, которую называют «Бандероль» — она летит по баллистической траектории и может представлять серьезную угрозу для городов. ТСН.uaсобрал все, что известно о вражеской ракете и ее характеристиках.

Основные характеристики «Бандероли»

Крылатая ракета S8000 «Бандероль» представляет собой недорогой гибрид дрона-камикадзе и ракеты, созданный для массового производства, сообщают эксперты Defense Express. По концепции она близка к украинским ракетам-дронам («Паляница», «Пекло») или американской AGM-158C LRASM, но меньше по габаритам и мощности, чем классические ракеты РФ. Впервые ее зафиксировали в конце 2024 года на полигоне Капустин Яр.

Ракета «Бандероль» / © ГУР Минобороны

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, «Бандероль» имеет следующие технические характеристики:

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длина — 5 метров;

диаметр — 30 сантиметров;

размах крыльев — 2,2 м (имеет складные крылья и стабилизаторы);

скорость (крейсерская / максимальная): 520–560 км/ч / 620–650 км/ч.

дальность полета — до 500 км.

двигатель китайский реактивный Swiwin SW800Pro;

топливо — авиационный керосин (масса 50–65 кг);

боевая часть — осколочно-фугасная (ОФБЧ-150) массой 114,3 кг (взрывчатка — 49,5 кг).

«Бандероль» — характеристики / © ГУР Минобороны

Где производят ракеты «Бандероль»

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале «War&Sanctions» опубликовало информацию о производителе ракет S8000 «Бандероль». По данным разведки, ихпроизводит подпадающее под санкции российское предприятие «Кронштадт».

Её основным носителем является БПЛА «Орион», однако в настоящее время ведётся работа по адаптации для ударных вертолётов Ми-28Н. По сравнению с ракетами 9М727, Х-101 и 3М-14, «Бандероль» способна маневрировать с меньшим радиусом поворота, сохраняя классическую траекторию полета.

Эксперты обнаружили в конструкции более 20 основных элементов и около 20 микросхем иностранного производства от 30 различных компаний. Большинство деталей поставляется через российскую сеть «Чип и Дип»:

двигатель: китайский реактивный Swiwin SW800Pro для авиамоделизма (доступен на онлайн-платформах типа AliExpress примерно за 16 тысяч долларов).

навигация и связь: австралийский или китайский телеметрический модуль RFD900x, инерциальная система (вероятно, КНР) и российская помехоустойчивая антенна «Комета-М8» (аналогичная версиям в «Геранях» и УМПК).

электроника и питание: японские аккумуляторы Murata, южнокорейские сервоприводы Dynamixel MX-64AR (Robotis), а также американские регуляторы напряжения и генераторы и швейцарские микроконтроллеры.

Применение ракет «Бандероль» в Украине

В конце марта 2025 года противник начал активно использовать БПЛА «Бандероль» для атак на Одесскую область. Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флеш».

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В начале мая 2026 года россияне нанесли удар этой ракетой по поселку Безлюдовка в Харьковской области. Тогда в местной прокуратуре отмечали, что это может быть первый случай применения этого типа вооружения в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.

Впоследствии, в конце того же месяца на юге Украины было зафиксировано около 20 случаев применения нового вражеского оружия. В ночь на 15 июня российские «Бандероли» атаковали Киев.

Чем грозит новое оружие РФ

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин в мае отмечал, что «Бандероли» развивают довольно высокую скорость —до 480 км/ч.

Как рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии для РБК-Украина, именно фактор скорости позволяет новому боеприпасу преодолевать противовоздушную оборону для нанесения точечных ударов по отдельным объектам.

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В то же время эксперт сомневается, что это оружие способно представлять серьезную угрозу, например, для Киева. Причина — в особенностях запуска и стоимости. Ракета требует воздушного носителя, такого как вертолет или крупный беспилотник, что значительно затрудняет ее практическое использование.

Эксперт также отметил, что «Бандероль» примерно в три раза дороже «Шахеда», а её боевая часть не обладает пропорциональным преимуществом в мощности. В условиях современной войны, где ставка делается на массовость и дешевизну, этот образец вряд ли станет массовым. Большие габариты ракеты дополнительно делают ее заметной и уязвимой целью для украинских зенитных комплексов и истребительной авиации.

Напомним, авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил, что российские оккупанты изменили тактику баллистических обстрелов, применяя «волны» с паузами для накопления ракет, а не из-за их дефицита. По словам Романенко, производство «Искандеров» остается на уровне чуть более 60 ракет в месяц, а для ударов враг также использует ракеты С-400, адаптированные для стрельбы по наземным целям.

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