Новая спецоперация Кремля "грязная ядерная бомба": Фейгин рассказал, что Москва провоцирует и играет на опережение

Российский правозащитник, оппозиционер и политик Марк Фейгин назвал фейки Кремля о "грязной бомбе" кампанией и объяснил, зачем ее "возглавил" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом шла речь в интервью ТСН.ua.

"Я убежден, что это кампания. Они подключили Шойгу, потому что его не жалко. Он обзванивает глав оборонных ведомств стран НАТО с рассказами о "грязной бомбе", которую создает Украина для того, чтобы ее использовать или провокацию какую-нибудь сделать, чтобы обвинить Россию" и тому подобное", — напомнил Фейгин.

По его мнению, так Москва прокладывает себе путь к будущему использованию тактического ядерного оружия России.

"Вроде бы в ответ на "грязную бомбу" Украины. Мы никаких доказательств такой программы в Украине не увидели... Кстати, почему это сразу выносится в паблик? Создается впечатление, что они пытаются создать атмосферу обсуждения этой провокации, а не разобраться с ситуацией" ", — добавил Фейгин.

Напомним, что российский министр обороны Сергей Шойгу распространяет фейк о якобы " грязной бомбе " от 23 октября. В это время он позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.

Однако не следует исключать возможность применения россиянами "грязных бомб" во время войны. Их называют также "оружием террористов". Поскольку такие бомбы являются инструментом устрашения, то их могут применять на территориях, где не идут бои и существует высокая плотность населения.

Что именно содержит "грязная бумба"

Такая сбоя состоит из смеси взрывчатки (динамита), а также радиоактивных веществ. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство (РРП).

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