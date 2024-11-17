Новая тактика окупантов: как россияне истощают украинскую ПВО дронами-приманками

В РФ был разработан план использования приманок почти два года назад под кодовым названием Operation False Target.

Россияне начали выпускать термобарические дроны на секретном заводе возле Елабуги в Татарстане. Вместе с производством боевых БПЛА завод также наладил выпуск дронов-приманок, предназначенных истощать украинскую систему ПВО.

Об этом говорится в расследовании Associated Press.

По информации анонимного собеседника издания из сферы российского ВПК, в РФ был разработан план использования приманок почти два года назад под кодовым названием Operation False Target. Этот план предполагает запуск боевых дронов одновременно с гораздо большим количеством "пустышек", не несущих боевой нагрузки. Идея заключается в том, что радары не могут распознать в этом рое, какие цели несут бомбы, поэтому ПВО вынуждена сбивать их все.

"Идея заключалась в том, чтобы сделать беспилотник, который создавал бы ощущение неопределенности для врага. Он не будет знать, действительно ли это смертоносное оружие… или пенопластовая игрушка", – пояснил источник.

В последние недели россияне активно используют эту смертоносную тактику. Для российских защитников ситуация усугубляется нехваткой боеприпасов для ПВО.

Издание узнало, что производство приманок на заводе под Елабугой началось в начале 2024 года. На сегодняшний день завод выпускает с десяток боевых термобарических дронов в день и почти вчетверо больше приманок.

С военной точки зрения термобарические боеприпасы более эффективно использовать для поражения целей внутри укрепленных сооружений или глубоко под землей. Но государство-агрессор использует их для совершения военных преступлений, а именно для ударов по жилищным многоэтажкам, чтобы максимально увеличить количество жертв среди мирного населения.

Напомним, в Defence Express объяснили, чем опасны термобарические дроны и почему с ними не работает правило "двух стен".

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