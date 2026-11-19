Россия начала активнее использовать БПЛА «Молния»

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В течение нескольких суток на разных фронтах зафиксировано использование российского беспилотника «Молния» с управлением через оптоволокно. Высота полета составляет около 50 метров, дальность – до 30 км в наш тыл.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов («Флэш»).

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По его словам, еще год назад фиксировали первые попытки применения оптоволокна на «Молниях», но это не получило распространения.

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«Опасность таких БПЛА заключается в отсутствии радиосигнала для их обнаружения, низкой высоте полета (осложняющей вывод РЛС), возможности проводить разведку во время полета благодаря высокому качеству изображения, а также в неспособности РЭБ повлиять на БПЛА. Спасибо экипажам за обнаружение и сбитие», — написал советник.

Дата публикации 11:52, 19.11.26 Количество просмотров 4 Россия массово применяет дроны «Молния» на оптоволокне

Дроны «Молния» атакуют Украину — последние новости:

Россия начала запускать по Украине модернизированные, еще более опасные дроны. Оккупанты модифицировали дроны «Герань» и «Молния» американской электроникой и новыми боеголовками, чтобы уничтожать украинские мосты, локомотивы и логистику.

В частности, российские войска атаковали Харьков беспилотником типа «Молния» 15 ноября. Попадание зафиксировали в Шевченковском районе города. Под ударом оказалось здание детского учебного заведения.

Как заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, Украина прогнозирует, что Россия в 2027 году использует около 20 млн беспилотников. Это примерно вдвое больше, чем ожидаемое количество дронов, которые российская армия применит в течение 2026 года.

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