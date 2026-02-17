Беспилотники / © tsn.ua

Реклама

Россия продолжает наращивать свой потенциал в сфере беспилотных летательных аппаратов, инвестируя значительные средства в централизованные инкубаторы и создавая новые специализированные подразделения. Эти действия направлены на усиление возможностей воздушного перехвата и разведки в поле боя.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты обращают внимание на активность бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 16 февраля он заявил о расширении деятельности Центра специального назначения беспилотных систем «БАРС-Сармат». Эта структура является ключевым звеном в исследованиях и разработках русских БПЛА.

Реклама

Главная задача центра — не просто производство, а испытание оборудования и оперативных концепций перед их массовым внедрением в войска. По данным ISW, БАРС-Сармат увеличивает штат, открывает новые боевые подразделения и расширяет перечень должностей.

В составе обновленного центра формируются узкопрофильные отряды с конкретными боевыми задачами. А именно, специальные подразделения, которые фокусируются на эксплуатации дронов на расстоянии до 30-35 километров по линии фронта.

Отдельный отряд противовоздушной обороны, специализирующийся на уничтожении украинских дронов с помощью собственных беспилотных систем («дроны-перехватчики»).

Группа, занимающаяся адаптацией оборудования с учетом реального боевого опыта.

Реклама

Аналитики ISW подчеркивают, что именно эти технологические адаптации и новые тактики значительно способствовали продвижению российских оккупационных войск на поле боя осенью и зимой 2025 года.

Появление «солдата-технолога»

Одной из наиболее показательных новаций является разработка новой военной специальности — «солдат-технолог». Эта роль, вероятно, призвана ускорить интеграцию беспилотных технологий в общевойсковые подразделения армии РФ.

Эксперты предупреждают, что системный подход врага к развитию БПЛА несет серьезную угрозу.

«Дальнейшее развитие и расширение центра может позволить России быстрее распространять успешные разработки в области беспилотных систем в российских вооруженных силах», — говорится в отчете.

Реклама

По словам аналитиков, Россия пытается превратить отдельные успешные эксперименты на фронте в стандартизированную военную практику, требующую ответной реакции и технологических решений со стороны Сил обороны Украины.

Напомним, Россия изменила тактику воздушных атак, превратив дешевые БПЛА «Гербера» в носители ударных FPV-дронов.

Ранее эти аппараты использовали в качестве приманок для истощения ПВО, однако теперь их применяют по принципу «дрона-матки»: большой беспилотник доставляет FPV ближе к цели, после чего малый дрон совершает точечную атаку. «Гербера» значительно дешевле и проще иранских Shahed-136, имеет дальность до 640 км и стоит около 2 тысяч долларов.

После ограничения доступа к Starlink россияне начали использовать mesh-сети для управления дронами на большом расстоянии. Несмотря на небольшую боевую часть, FPV остаются эффективными против техники, РЛС и складов.