Новая угроза из воздуха: Россия превратила дешевые "Герберы" в носителей FPV-дронов

Россия продолжает совершенствовать тактику воздушных атак, превращая дешевые беспилотники в носителей высокоточного оружия. Враг начал использовать большие БпЛА типа «Гербера» как платформу для запуска ударных FPV-дронов на значительные расстояния.

Об этом сообщает Forbes.

Если раньше эти «фанерные» самолеты служили преимущественно приманками для истощения украинского ПВО, то теперь они стали инструментом доставки средств поражения вглубь территории Украины.

Применение концепции «дрона-матки» не ново в военном деле, однако сочетание дешевизны носителя и точности FPV создает опасный прецедент. «Гербера» значительно проще и дешевле иранских «Шахедов».

Основные характеристики дрона-носителя:

Конструкция: Рама из фанеры, корпус из пенопласта, что делает его легким и дешевым в производстве.

Вес и размеры: Весит около 18 кг при размахе крыльев 2,4м.

Двигатель: Используется обычный китайский двигатель DLE60.

Дальность: Способен преодолевать до 640 км.

Стоимость: По оценкам экспертов, цена одного аппарата составляет около 2 тысяч долларов.

Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов в начале февраля 2024 года обнародовал доказательства новой тактики. 3 февраля была найдена сбитая «Гербера» с креплением под FPV-дрон, а уже 9 февраля в сети появилось видео непосредственного запуска малого дрона с носителя в воздухе.

Mesh-сети вместо Starlink

Одной из ключевых проблем для запуска FPV-дронов на большие расстояния является связь. После того, как россиянам начали блокировать доступ к терминалам Starlink на оккупированных территориях и линии фронта, инженеры нашли альтернативное решение.

По сообщениям специалистов, часть «Гербера» оснащается китайскими радиомодемами XK-F358 Mesh. Эта технология позволяет создать «летящую сеть».

Дроны становятся ретрансляторами сигнала друг для друга. При прямой видимости сигнал может передаваться на сотни километров.

Это обеспечивает управление FPV-дроном на финальном этапе атаки даже на значительном расстоянии от оператора.

Тактическое преимущество и угрозы

Главный конструктор российского «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин в комментарии российским СМИ объяснил логику такого тандема. Большой дрон-носитель обеспечивает дальность полета, которой нет у обычных коптеров, но имеет плохую маневренность и точность. В то же время FPV-дрон, выпускаемый поблизости от цели, способен залететь в «конкретное окно» или поразить подвижную технику.

Эксперты Forbes отмечают, что несмотря на небольшой вес боевой части FPV (1–2 кг), такое оружие крайне эффективно против:

Радиолокационных станций (РЛС);

Зенитно-ракетных комплексов (ЗРК);

Составов с топливом и боеприпасами;

Дорогоценной бронетехники.

Главным методом противодействия остается уничтожение носителя до момента сброса «груза». Украинская система ПВО демонстрирует высокую эффективность в сбыте Гербер, однако эволюция враждебных технологий требует постоянного поиска новых решений для защиты неба.

Напомним, военные предупреждают, что российская армия может обрабатывать беспилотники ядовитыми веществами, из-за чего они представляют серьезную угрозу даже после падения и без взрыва. В ВСУ призывают граждан не подходить к местам падения дронов, не касаться обломков или уцелевших аппаратов и не пытаться осматривать их самостоятельно. В случае обнаружения БпЛА необходимо немедленно сообщить военным или экстренным службам и держаться на безопасном расстоянии.