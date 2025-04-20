Новая угроза на фронте: Россия впервые показала северокорейские РСЗО М1991

Северокорейский РСЗО М1991. / © Defense Express

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Российские оккупанты впервые продемонстрировали на видео северокорейские реактивные системы залпового огня M1991, на которые устанавливают дополнительную антидроновую защиту.

Об этом пишет Defense Express.

Кадры появились в сети благодаря журналисту Юрию Бутусову. На записи видно, как российские военные в ангаре монтируют средства защиты от украинских беспилотников на эти тяжелые артиллерийские системы.

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По сообщению главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, еще в январе Россия получила от Северной Кореи 120 таких РСЗО и готовится к поставке еще одной партии. M1991 является северокорейским аналогом советского "Урагана", но с большей дальностью стрельбы. Эти системы могут использовать как обычные неуправляемые снаряды с боевой частью около 90 кг, так и так называемые высокоточные ракеты, которые КНДР демонстрировала еще в прошлом году.

Факт появления таких систем на фронте, особенно с дополнительной защитой от дронов, свидетельствует о том, что россияне пытаются усилить свои артиллерийские возможности. Одновременно это подтверждает активную военную поддержку России со стороны Северной Кореи, которая поставляет не только боеприпасы, но и комплексы вооружения. Для украинских войск это означает появление нового типа угрозы, поскольку M1991 могут наносить удары с большего расстояния по сравнению со старыми советскими системами.

Ранее сообщалось, что Россия экспериментирует с применением оружия массового поражения , что свидетельствует об усовершенствовании террористической тактики противника.