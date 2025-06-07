Ракета / © Getty Images

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В середине мая прошли испытания украинской баллистической ракеты, которые считаются очень успешными.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«В мае 2022 года стартовала новая ракетная программа, но Минстратегпром достаточно слабо ее реализовывал, несмотря на то, что это главные приоритеты. Наконец, в июле прошли первые успешные испытания. После чего президент Зеленский заговорил именно о баллистической ракете — возможности ее создания и доведения до конца», — рассказал эксперт.

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По его мнению, с июля 2024 года административные процессы в ракетной программе стали гораздо эффективнее.

«Появился профильный заместитель министра обороны — генерал Клочко, который организовал всю эту программу по сей день. У Минобороны появилось Главное управление сопровождения ракетной программы. Я считаю, что куратора удачно избрали и то, что программа отделена от других программ — у каждого ракетного комплекса и ракетной номенклатуры свой куратор и свой руководитель — это позитив», — отметил Бадрак.

Он подтвердил, что в середине мая было проведено боевое применение ракеты, завершившееся уничтожением российского командного пункта.

«Насколько мне известно, в середине мая прошли испытания, которые оценивают как чрезвычайно успешные — почти 300 км преодолела ракета и уничтожила российский командный пункт. И очень важно, что это боевое использование», — подчеркнул эксперт.

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После этих испытаний, по словам Бадрака, ракета запускается в серийное производство.

«Среди прочего — говорят, что именно в рамках этой программы достаточно синхронизирована работа Минобороны и Минстратегпрома. До этого Минстратегпром серьезно тормозил. Я не знаю, сколько ракет можно ожидать в месяц, в год — думаю, что будет наращиваться очень мощно», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что боеголовка ракеты составляет более 400 кг, что значительно превышает мощность новейших образцов союзников.

«Боеголовка этой ракеты — за 400 кг, и это очень мощный арсенал. Для сравнения — новая американская баллистическая ракета — это всего 91 кг. Видно, что у нас это будет мощное оружие. Я надеюсь, что мы будем двигаться дальше — главное, масштабировать быстро и очень логично», — подытожил Бадрак.

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Ранее сообщалось, что украинские дроны изменяют оборонную доктрину мира и пугают Россию .

Мы ранее информировали, что украинская ракетная программа способна стать решающим фактором в срыве потенциального летнего наступления России.