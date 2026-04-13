- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 668
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина показала ракету-дрон Areion: на что способно новое оружие (фото)
В МИД Украины представили обновленную выставку вооружения, где показали новые ракеты, дроны и системы радиоэлектронной борьбы.
В Министерстве иностранных дел Украины ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса представили обновленную выставку образцов украинского вооружения и военной техники.
Об этом сообщает “Укринформ”.
Обновленную экспозицию презентовали иностранным дипломатам – для них провели отдельную экскурсию представители украинских оборонных компаний.
Экспонатами выставки стали, в частности, выставочная версия противокорабельной крылатой ракеты «Нептун», а также ракета-дрон Areion, являющаяся модификацией проекта «Паляница».
Что известно о ракете-дроне Areion
Areion это относительно недорогая система, рассчитанная на массовое применение для поражения целей на значительных расстояниях. Она совмещает подход крылатых ракет с отдельными элементами беспилотных платформ. Боевая часть составляет 120 кг, а дальность полета – до 600 км.
Areion поставляется в специальном контейнере для запуска из пусковой установки ракетного комплекса "Нептун". В то же время ее можно транспортировать и запускать с прицепа или полуприцепа — по аналогии с базовой версией «Паляницы».
Какое украинское вооружение показали еще
Кроме того, на экспозиции представлены дроны-перехватчики Octopus и STING, система радиоэлектронной борьбы LTEJ Mirage, беспилотники Buntar-3, GOR, Январь и Сова-150, а также макеты украинских переносных зенитно-ракетных комплексов.
Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что темпы обновления выставки отражают скорость развития украинского оборонно-промышленного комплекса.
«Говорящий тот факт, что мы обновляем нашу выставку всего через год — это темп, с которым развивается украинский ОПК, и это темп, которого от нас требует современная война. Украинское оружие уникально – это оружие с боевым опытом. И это настоящее наше достояние», — отметил он.
По словам министра, часть представленных разработок уже доказала свою эффективность в ходе боевого применения.
