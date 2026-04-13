Украина показала ракету-дрон Areion: на что способно новое оружие (фото)

Ракета-дрон

Реклама

В Министерстве иностранных дел Украины ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса представили обновленную выставку образцов украинского вооружения и военной техники.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Обновленную экспозицию презентовали иностранным дипломатам – для них провели отдельную экскурсию представители украинских оборонных компаний.

Реклама

Экспонатами выставки стали, в частности, выставочная версия противокорабельной крылатой ракеты «Нептун», а также ракета-дрон Areion, являющаяся модификацией проекта «Паляница».

Что известно о ракете-дроне Areion

Ракета "Фламинго".

Areion это относительно недорогая система, рассчитанная на массовое применение для поражения целей на значительных расстояниях. Она совмещает подход крылатых ракет с отдельными элементами беспилотных платформ. Боевая часть составляет 120 кг, а дальность полета – до 600 км.

Ракета "Areion".

Areion поставляется в специальном контейнере для запуска из пусковой установки ракетного комплекса "Нептун". В то же время ее можно транспортировать и запускать с прицепа или полуприцепа — по аналогии с базовой версией «Паляницы».

Какое украинское вооружение показали еще

Кроме того, на экспозиции представлены дроны-перехватчики Octopus и STING, система радиоэлектронной борьбы LTEJ Mirage, беспилотники Buntar-3, GOR, Январь и Сова-150, а также макеты украинских переносных зенитно-ракетных комплексов.

Реклама

Наземные роботизированные комплексы.

Дрон.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что темпы обновления выставки отражают скорость развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Говорящий тот факт, что мы обновляем нашу выставку всего через год — это темп, с которым развивается украинский ОПК, и это темп, которого от нас требует современная война. Украинское оружие уникально – это оружие с боевым опытом. И это настоящее наше достояние», — отметил он.

По словам министра, часть представленных разработок уже доказала свою эффективность в ходе боевого применения.

