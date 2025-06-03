Новые КАБы России с дальностью 95 км: что известно о них и чем они угрожают Украине

Самолет РФ / © Creative Commons

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Россия применила новую модификацию управляемых авиационных бомб — УМПК-ПД (унифицированные модули планирования и коррекции повышенной дальности) при атаках на Харьковскую и Сумскую области.

Об этом пишет Defense Express.

Как отмечают эксперты, если предыдущие версии УМПК имели радиус действия 60-80 км, новая версия достигает уже до 95 км. Таким образом, оккупанты могут совершать бомбовые удары с большего расстояния, находясь в более глубоком тылу и снижая риски поражения их авиации.

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О работах над новыми дальнобойными КАБами стало известно еще в сентябре 2024 года, когда российские «военкоры» начали хвастаться перспективными модификациями. Впервые фото УМПК-ПД на самолете Су-34 появилось в марте 2025 года — на нем бомбардировщик нес четыре ФАБ-500М62 с модернизированными модулями.

По данным экспертов, новая версия имеет:

увеличенную площадь крыльев,

более прочную систему крепления,

более мощный механизм управления.

Это позволяет:

совершать более точные и последующие удары;

снижать риски для экипажей Су-34, которые могут работать с более глубоких тылов;

поддерживать террористическую логику ударов по населенным пунктам.

В то же время использование спутниковой навигации делает эти бомбы уязвимыми для средств украинского РЭБ. Чем дальше летит бомба — тем больше времени ее можно глушить или сбивать с курса. Однако россияне пытаются компенсировать это, используя навигационные антенны типа «Комета-М» с 8–12 элементами, которые труднее подавить.

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Из-за невысокой точности и неизбирательной логики применения эти бомбы могут быть использованы не только против военных объектов, но и против городов и сел. УМПК-ПД остается относительно дешевым инструментом террора гражданского населения.

Напомним, россияне атаковали Украину новым типом БПЛА — переработанными мишенями «Дань-М». Это реактивная мишень, предназначенная для тренировки систем противовоздушной обороны, которую россияне переделали в ударный дрон.