Новые ракеты для Patriot: Зеленский заявил о важной договоренности, но скрыл страну

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в США заявил о договоренности по пакету ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время, глава государства не раскрыл, с кем именно Украина достигла этой договоренности.

Об этом Зеленский сказал в своем сообщении 24 сентября.

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«Мы сегодня договорились, не буду говорить с кем о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение», — сказал президент.

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По словам Зеленского, участие Украины в мероприятиях в рамках Генеральной ассамблеи ООН также позволило усилить международную поддержку.

Президент сообщил, что Украина подписала соглашение о безопасности с Австралией. По его словам, это первая такая договоренность со страной, не входящей в НАТО и Европейский Союз.

Украина также заключила Drone Deal с Финляндией. Зеленский отметил, что эта договоренность должна усилить оборонные возможности обоих государств.

Глава государства рассказал, что украинская делегация в ходе Генеральной ассамблеи ООН провела около 20 встреч с лидерами других стран.

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Зеленский встретился с представителями и лидерами украинского общества

Среди тем разговора президента и сообщества были дипломатическая работа Украины, взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом и его командой, а также завершение войны.

По его словам, во время встречи обсудили работу Украины ради мира и главные вызовы и задачи, которые сейчас стоят перед государством.

«Завершение войны — самый важный вопрос для нашего государства. Сохранить Украину, нашу нацию, нашу историческую и талантливую страну», — подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент отметил людей, которые, по его словам, вносят вклад в укрепление Украины своим трудом и поддержкой. Он сообщил, что наградил представителей украинской общины.

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Зеленский также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, рассказывает о ее борьбе и помогает донести украинскую позицию до мира.

«Благодарю каждого и каждого, кто помогает, кто рассказывает правду о нашей борьбе, поддерживает наших людей и делает все возможное, чтобы Украину слышали и понимали в мире», — отметил президент.

Напомним, Украина готова зеркально прекратить дальнобойные удары по России при прекращении российских атак на украинскую инфраструктуру, отмечал ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке, где выступил в ООН.

Там он озвучил колоссальные потери русской армии и сравнил их с населением десятков стран мира.

Между тем, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

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