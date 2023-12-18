Категория
Оружие
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новые украинские дроны Scythe в действии: появилось видео тестового полета

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
859
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новые украинские дроны Scythe в действии: появилось видео тестового полета

Украинский беспилотник-камикадзе AQ 400 Scythe/Скриншот

Дальность полета этих ударных БПЛА достигает 750-950 км.

В Сети опубликовано видео с тестовым полетом украинского беспилотника-камикадзе AQ 400 Scythe, который называют ответом на российские дроны-камикадзе типа Shahed-131/136.

Соответствующий ролик распространил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Первые кадры тестового полета нового украинского БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe", – говорится в подписи к ролику.

Журналист отметил, что стоимость этого беспилотника стартует от 15 тыс. дол. Корпус дрона выполнен из фанеры. БПЛА способен нести 32 кг взрывчатки и заявленная дальность полета достигает 750-950 км.

"Общие затраты можно варьировать, потому что есть опция "рой": когда главный беспилотник сопровождает еще 9 за ним в район цели", – обратил внимание Цаплиенко.

Появилось видео тестового полета украинского дрона-камикадзе Scythe

Появилось видео тестового полета украинского дрона-камикадзе Scythe

Напомним, ранее издание Forbes сообщило, что украинские военные уже получили новый тип ударных БПЛА дальнего радиуса Scythe. Эти дроны начинают наносить удары по российским оккупантам.

Читайте главные новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
859
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация