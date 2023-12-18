Новые украинские дроны Scythe в действии: появилось видео тестового полета

В Сети опубликовано видео с тестовым полетом украинского беспилотника-камикадзе AQ 400 Scythe, который называют ответом на российские дроны-камикадзе типа Shahed-131/136.

Соответствующий ролик распространил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Первые кадры тестового полета нового украинского БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe", – говорится в подписи к ролику.

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Журналист отметил, что стоимость этого беспилотника стартует от 15 тыс. дол. Корпус дрона выполнен из фанеры. БПЛА способен нести 32 кг взрывчатки и заявленная дальность полета достигает 750-950 км.

"Общие затраты можно варьировать, потому что есть опция "рой": когда главный беспилотник сопровождает еще 9 за ним в район цели", – обратил внимание Цаплиенко.

Появилось видео тестового полета украинского дрона-камикадзе Scythe

Напомним, ранее издание Forbes сообщило, что украинские военные уже получили новый тип ударных БПЛА дальнего радиуса Scythe. Эти дроны начинают наносить удары по российским оккупантам.

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