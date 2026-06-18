Новый HIMARS сможет сбивать "Искандеры" и "Кинжали": США показали усовершенствованную версию

HIMARS FLEX / © Lockheed Martin

Реклама

Американская оборонная компания Lockheed Martin в первый раз представила новейшую модернизацию ракетной системы HIMARS. Обновленная версия получила название HIMARS FLEX и основывается на технологической экосистеме FLEXFires.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Как сообщили в компании, модернизация должна расширить возможности системы, в частности, за счет новых типов боеприпасов, большей автономности и сохранения точности, которой известна HIMARS.

Реклама

Главное отличие HIMARS FLEX – возможность нести два контейнера с боеприпасами вместо одного. Это фактически удваивает боекомплект системы на классическом шасси M1140 и приближает ее по этому показателю к гусеничной M270 MLRS.

Однако важнейшим новшеством стало не только увеличенное количество ракет. В Lockheed Martin заявили, что новая конфигурация позволяет интегрировать не только стандартные боеприпасы для HIMARS, включая GMLRS, ER GMLRS, ATACMS и PrSM, но и зенитные и противоракетные ракеты.

Patriot PAC-3 MSE. / © Фото из открытых источников

"Конфигурация с двумя контейнерами позволяет удвоить огневую мощность, а также легко оснащать систему зенитными и противоракетными боеприпасами", - заявили в Lockheed Martin.

Речь идет, в частности, о возможности использования ракет PAC-3, применяемых в зенитно-ракетных комплексах Patriot. Это означает, что HIMARS FLEX сможет работать не только по наземным целям, но и выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

Реклама

На изображениях, обнародованных Lockheed Martin, HIMARS FLEX показаны в двух вариантах. Первый – с двумя пакетами для ракет GMLRS или ER GMLRS, по шесть ракет в каждом. В общей сложности такая машина может нести 12 ракет. Второй вариант — с двумя пакетами для зенитных ракет, по четыре ракеты в каждом, то есть всего восемь.

Отдельно не уточняется, сможет ли система одновременно совмещать разные типы контейнеров, например, для ударов по земле и для работы по воздушным целям. В то же время даже без такого микса HIMARS FLEX превращает систему в более универсальную платформу, которую можно адаптировать под различные задачи.

Фактически, после модернизации HIMARS может стать не только ударной ракетной системой, но и элементом противоракетной обороны. В частности, в случае интеграции PAC-3 такая платформа теоретически сможет применяться против сложных воздушных целей, включая баллистические ракеты типа "Искандер" или аэробалистические "Кинжалы".

В Lockheed Martin также указывают, что HIMARS FLEX можно интегрировать в объединенные сети управления огнем. Это важно для работы по воздушным целям, ведь система должна получать данные от радаров или других сенсоров.

Реклама

Ранее сообщалось, что ракету PAC-3 MSE от Patriot смогли "отвязать" от штатной радиолокационной станции комплекса. Это означает, что целеуказание для ракеты может поступать не только от базового радара Patriot, но и других сенсоров. Объединить такие элементы в единую систему может, например, сеть IBCS.

Напомним, ранее американская компания Lockheed Martin заявила, что не способна гарантировать союзникам США конкретные сроки поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на планы существенно нарастить производство.

Мы ранее информировали, что у Украины есть возможность договориться с производителями в США о поставках новых систем Patriot и ракет для них вне очереди, которая сейчас расписана на годы вперед.

Новости партнеров