Новый "Нептун" способен существенно повлиять на баланс сил в войне - эксперт

Новая украинская крылатая ракета " Длинный Нептун ", способная поражать цели на расстоянии до 1000 км, может оказать существенное влияние на течение войны.

Об этом рассказал военный обозреватель Константин Машовец.

"Если тактико-технические характеристики (ТТХ) нашего нового украинского аналога "Томагавка" (так называемый, "Длинный Нептун", новая ракета к украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ дальностью действия до 1000 км и способностью поражать наземные высокозащищенные цели более мощны о СУЩЕСТВЕННО повлиять на баланс и расстановку сил в этой войне. Особенно, если верно то, что по отдельным оценкам ряда экспертов, Украина уже в этом году приобретет способность производить от 30-ти до 60-ти этих ракет в месяц...", — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракета "Длинный Нептун" успешно прошла испытания и боевое применение на дистанции до 1000 км. Это значительный прорыв в ракетной программе Украины.

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