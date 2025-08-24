- Дата публикации
Новый оборонный пакет Канады: что получит Украина, кроме дронов и РЭБ
Канада выделяет Украине системы ПВО, беспилотников и боеприпасов.
Канада усиливает Украину, ведь передает новый пакет пособия на миллиарды долларов.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни.
Канада официально объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, включающего системы ПВО, дроны, бронетехнику, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.
Как сообщила пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни, общая сумма помощи составляет 2 миллиарда долларов, и эти средства будут распределены по нескольким направлениям.
Основные составляющие пакета от Канады
835 млн долларов — на закупку бронетехники, медицинского оборудования, стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатки, запчастей и дополнительных возможностей для использования беспилотников.
500 млн долларов — на приобретение военных систем из списка первоочередных потребностей НАТО для Украины (через США), с акцентом на усиление противовоздушной обороны.
220 млн долларов — на беспилотники, антидроновые системы и средства РЭБ, в том числе через общие проекты украинских и канадских оборонных компаний.
165 млн долларов — в поддержку работы Канады в рамках международной Контактной группы по вопросам обороны Украины и усиления критических возможностей ВСУ.
100 млн долларов — на боеприпасы и взрывчатку в сотрудничестве с Чешской инициативой.
Кроме военной поддержки, Канада выделяет 31 млн. долларов на гуманитарные проекты и киберзащиту украинской демократии.
Это решение было подтверждено на саммите G7 в Кананаскисе в июне, а теперь получило конкретное финансовое наполнение.
Отметим, что премьер Канады Марк Карни не исключает, что его страна отправит войска в Украину. Это может стать частью гарантий безопасности.
Также стало известно, что в ближайшие дни будут объявлены гарантии безопасности Украины от США и ЕС.
Тем временем и Турция сообщила о готовности предоставить гарантии безопасности, но отправит ли страна своих военных в Украину?