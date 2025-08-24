ТСН в социальных сетях

Новый оборонный пакет Канады: что получит Украина, кроме дронов и РЭБ

Канада выделяет Украине системы ПВО, беспилотников и боеприпасов.

Юлия Абрамова
Новый оборонный пакет Канады: что получит Украина, кроме дронов и РЭБ

Помощь от Канады для Украины / © pixabay.com

Канада усиливает Украину, ведь передает новый пакет пособия на миллиарды долларов.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни.

Канада официально объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, включающего системы ПВО, дроны, бронетехнику, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни, общая сумма помощи составляет 2 миллиарда долларов, и эти средства будут распределены по нескольким направлениям.

Основные составляющие пакета от Канады

  • 835 млн долларов — на закупку бронетехники, медицинского оборудования, стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатки, запчастей и дополнительных возможностей для использования беспилотников.

  • 500 млн долларов — на приобретение военных систем из списка первоочередных потребностей НАТО для Украины (через США), с акцентом на усиление противовоздушной обороны.

  • 220 млн долларов — на беспилотники, антидроновые системы и средства РЭБ, в том числе через общие проекты украинских и канадских оборонных компаний.

  • 165 млн долларов — в поддержку работы Канады в рамках международной Контактной группы по вопросам обороны Украины и усиления критических возможностей ВСУ.

  • 100 млн долларов — на боеприпасы и взрывчатку в сотрудничестве с Чешской инициативой.

Кроме военной поддержки, Канада выделяет 31 млн. долларов на гуманитарные проекты и киберзащиту украинской демократии.

Это решение было подтверждено на саммите G7 в Кананаскисе в июне, а теперь получило конкретное финансовое наполнение.

Отметим, что премьер Канады Марк Карни не исключает, что его страна отправит войска в Украину. Это может стать частью гарантий безопасности.

Также стало известно, что в ближайшие дни будут объявлены гарантии безопасности Украины от США и ЕС.

Тем временем и Турция сообщила о готовности предоставить гарантии безопасности, но отправит ли страна своих военных в Украину?

