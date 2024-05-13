Новый пакет военной помощи от США и ускорение темпов поставки вооружений: у Байдена сообщили подробности

Часть этого оборудования появится на поле боя в ближайшую неделю.

США в ближайшие дни объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам советника, Вашингтон предоставит новый пакет помощи уже через несколько дней.

Детали Салливан не сообщил. Также не предоставил перечень позиций, которые войдут в новый пакет.

В то же время Салливан сказал, что США пытаются ускорить темпы поставки вооружений и вновь признал, что задержка с ними "поставила Украину в тупик".

Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть этого оборудования появится на поле боя на этой неделе. Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, – это постоянный поток, неделя за неделей", – добавил он.

Напомним, Эстония также обещает отправку военных в Украину.

Также ТСН.ua уже сообщал о намерениях Эммануэля Макрона отправить войска в Украину. По его словам, это станет возможным в случае прорыва оккупантов в Киев или Одессу.

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