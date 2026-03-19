Новый танк Leopard получили украинские бойцы на фронте: в чем его особенность
Особая башня и пушка у переданного Бельгией танка дают ему возможность ведения эффективного огня с закрытых позиций.
Украинские бойцы получили от Бельгии танк Leopard-1А5ВЕ, который оснащен уникальной башней. Он уже прошел испытания на полигоне и будет участвовать в боевых действиях.
Об этом сообщают обозреватели Центра анализа стратегий и технологий.
Правительство Бельгии объявило об отправке этой модели танка в Украину еще в апреле 2025 года.
Основное его преимущество — башня Cockerill 3105 и пушка Cockerill HP, что дает возможность ведения эффективного огня непрямой наводкой (с закрытых позиций).
По словам представителей бельгийской компании-производителя John Cockerill, такой функцией «пока не обладает ни один другой западный танк».
Угол максимального подъема пушки в этой башне составляет рекордные для танков +42°.
Башню C3105 теперь предлагают для установки на весь парк танков Leopard 1, который есть в наличии у ВСУ.
Экипаж танка сокращен до трех человек.
Напомним, на фоне дефицита западных вооружений Украина ускоряет разработку собственных дальнобойных ракет и ударных систем. Некоторые из них способны долетать до столицы государства-агрессора Москвы.