Новый убийца "Шахедов": украинский дрон Katran x1.2 может сбивать беспилотники еще над морем

Katran x1.2 / © Defense Express

Украинская компания MAC HUB представила новый катер Katran x1.2, который может выполнять не только ударные задачи, но и работать как элемент противовоздушной обороны в Черном море. Разработчики заявляют, что за один выход катер способен нести до 23 FPV-дронов-перехватчиков и сбивать российские беспилотники еще на подлете к украинскому побережью.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Katran x1.2 предназначен для скрытого развертывания и запуска дронов в море. На борту катера могут размещаться 9 ударных FPV-дронов MAC Thunder 10” и 4 беспилотника самолетного типа Osa.

Отдельно заявлена возможность установки до 23 FPV-дронов-перехватчиков MAC Dead Fly. Они обладают максимальной скоростью до 300 км/ч, дальностью полета до 20 км, высотой работы до 5 км и боевой частью массой 500 граммов.

Рендер БЭКа Katran x1.2 с двумя пусковыми под ракеты "воздух-воздух" Р-73. / © Defense Express

Эта функция делает Katran x1.2 потенциально важным для защиты прибрежных городов, в частности Одессы. В море сложно развернуть мобильные огневые группы или наземные зенитные комплексы, поэтому безэкипажные катера с дронами-перехватчиками могут закрывать часть воздушного пространства над Черным морем.

По заявленным характеристикам Katran x1.2 имеет запас хода до 1600 км и спутниковую связь, что позволяет ему действовать на значительном расстоянии от берега. Катер также может нести боевую часть или пусковые установки для двух ракет «воздух-воздух» Р-73.

Благодаря этому Katran x1.2 потенциально может перехватывать не только дроны, но и вертолеты, самолеты и, вероятно, крылатые ракеты. Также разработчики заявляют о возможности установки дополнительного оборудования NEMESIS, которое, вероятно, может быть связано с тяжелым дроном-бомбером.

FPV-дрон перехватчик MAC Dead Fly. / © Defense Express

Катер имеет длину 9,11 метра, ширину 2,79 метра и высоту 1,45 метра. Его максимальная скорость составляет до 93 км/ч, крейсерская – около 65 км/ч.

Katran x1.2 оснащен автопилотом, системой удержания позиции в течение нескольких дней, системой определения повреждений, откачкой воды и питанием с автономностью до 72 часов. Также заявлено использование искусственного интеллекта для выявления и захвата целей, а также управления в случае полной потери связи.

Идея установки дронов-перехватчиков на морские безэкипажные платформы уже используется в украинских разработках. В частности, ранее сообщалось об интеграции подобных решений на другие украинские морские дроны, включая Magura.

Напомним, что украинский оборонно-промышленный комплекс разработал и успешно опробовал секретную антидроновую лазерную систему «Тризуб» на базе искусственного интеллекта. Новейшее оружие призвано заменить сверхдорогие зенитные ракеты стоимостью до 5 миллионов долларов, которые раньше приходилось тратить на сбитие российских беспилотников за 20 тысяч долларов.

