Новый вид угрозы с воздуха: "Флэш" сообщил об опасном применении "Герберы"

В Украине впервые зафиксировано применение беспилотника типа "Гербера" в роли носителя FPV-дрона, который мог выполнять как ударные, так и разведывательные задачи.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, сам дрон пока не найден, поэтому точно установить его предназначение невозможно. В то же время, факт использования такого формата уже подтвержден.

Бескрестнов отметил, что пока неясно, получит ли эта тактика дальнейшее распространение, однако отметил необходимость проинформировать всех о появлении новой угрозы.

Напомним, ранее "Флэш" рассказал, что российские оккупанты начали применять новую хитрую тактику во время атак дронами "Шахед" по украинским военным объектам. Враг использует рельеф местности и ручное управление.

"Флэш" также информировал, что использование Россией Starlink на дронах создает критическую угрозу, поскольку позволяет врагу управлять БпЛА (даже тяжелыми, как БМ-35) в реальном времени на больших дистанциях. Это практически превращает дальние аппараты в огромные FPV-дроны.