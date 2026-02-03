- Дата публикации
Новый вид угрозы с воздуха: "Флэш" сообщил об опасном применении "Герберы"
В Украине зафиксировали первый случай применения БпЛА "Гербера" в роли носителя FPV-дрона. Факт использования такого формата уже подтвержден.
В Украине впервые зафиксировано применение беспилотника типа "Гербера" в роли носителя FPV-дрона, который мог выполнять как ударные, так и разведывательные задачи.
Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.
По его словам, сам дрон пока не найден, поэтому точно установить его предназначение невозможно. В то же время, факт использования такого формата уже подтвержден.
Бескрестнов отметил, что пока неясно, получит ли эта тактика дальнейшее распространение, однако отметил необходимость проинформировать всех о появлении новой угрозы.
Напомним, ранее "Флэш" рассказал, что российские оккупанты начали применять новую хитрую тактику во время атак дронами "Шахед" по украинским военным объектам. Враг использует рельеф местности и ручное управление.
"Флэш" также информировал, что использование Россией Starlink на дронах создает критическую угрозу, поскольку позволяет врагу управлять БпЛА (даже тяжелыми, как БМ-35) в реальном времени на больших дистанциях. Это практически превращает дальние аппараты в огромные FPV-дроны.