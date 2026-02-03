ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
318
Время на прочтение
1 мин

Новый вид угрозы с воздуха: "Флэш" сообщил об опасном применении "Герберы"

В Украине зафиксировали первый случай применения БпЛА "Гербера" в роли носителя FPV-дрона. Факт использования такого формата уже подтвержден.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Гербера

Гербера / © wikipedia.org

В Украине впервые зафиксировано применение беспилотника типа "Гербера" в роли носителя FPV-дрона, который мог выполнять как ударные, так и разведывательные задачи.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Сбитый дрон "Гербера"

Сбитый дрон "Гербера"

По его словам, сам дрон пока не найден, поэтому точно установить его предназначение невозможно. В то же время, факт использования такого формата уже подтвержден.

Бескрестнов отметил, что пока неясно, получит ли эта тактика дальнейшее распространение, однако отметил необходимость проинформировать всех о появлении новой угрозы.

Сбитый дрон "Гербера"

Сбитый дрон "Гербера"

Напомним, ранее "Флэш" рассказал, что российские оккупанты начали применять новую хитрую тактику во время атак дронами "Шахед" по украинским военным объектам. Враг использует рельеф местности и ручное управление.

"Флэш" также информировал, что использование Россией Starlink на дронах создает критическую угрозу, поскольку позволяет врагу управлять БпЛА (даже тяжелыми, как БМ-35) в реальном времени на больших дистанциях. Это практически превращает дальние аппараты в огромные FPV-дроны.

Дата публикации
Количество просмотров
318
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie