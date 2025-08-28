Новый вызов для ПВО: Россия применила против Украины новые сверхбыстрые дроны "Герань-3"

Российский беспилотник «Герань-3» / © Фото из открытых источников

В ночь на 28 августа Россия совершила массированную атаку на Украину. Ракеты и беспилотники почти всю ночь атаковали разные регионы страны.

Во время нападения оккупанты применили новейшие дроны «Герань-3» с реактивным двигателем. В составе этих БПЛА специалисты обнаружили иностранные комплектующие, что свидетельствует об обходе Россией международных санкций.

Кроме того, новый тип дронов создает дополнительный вызов для украинского ПВО.

ТСН.ua собрал все, что известно о новом оружии РФ.

Россия применила против Украины новые беспилотники

Во время массированной атаки в ночь на 28 августа, Россия применила новейшие беспилотники «Герань-3».

В составе этих БПЛ обнаружили иностранное комплектование. Особенностью нового смертоносного оружия, применяемого РФ против Украины, являются реактивные двигатели. Именно эта деталь делает дроны значительно быстрее и усложняет работу системы противовоздушной обороны ВСУ.

Обломки беспилотника, атаковавшего Украину 28 августа / © Clash Report в сети Х

Специалисты обнаружили в обломках дрона иностранные турбореактивные двигатели: чешский PBS TJ40-G2 и китайский SW400 pro. Это подтверждает, что РФ, обходя санкции, до сих пор имеет доступ к критическим технологиям. Благодаря таким двигателям дроны летают значительно быстрее обычных «Шахедов», что затрудняет их обнаружение и перехват.

Россия уже применяла Герань-3 во время атак на Украину. В частности, портал Defence Express в июне 2025 года сообщал, что именно новейший беспилотный реактивный летательный аппарат был использован во время одной из воздушных атак на Киев. Местные услышали, что в небе летит дрон со громким свистом.

В то же время, сообщения о возможном использовании Россией реактивных «Шахедов» появлялись еще в январе 2024 года, однако тогда Командование Воздушных сил не могло их подтвердить из-за отсутствия достаточных обломков. На этот раз найденный двигатель и блок авионики предоставляют более четкие доказательства.

В свою очередь, российские медиа заявляют, что именно беспилотники типа «Герань-3» РФ начала применять на поле боя летом 2025 года.

Основные характеристики российского беспилотника «Герань-3»

Российский беспилотник «Герань-3» — это реактивный дрон-камикадзе, модифицированный версией иранского Shahed-238 с усовершенствованиями под российские боевые задачи. Он оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем, обеспечивающим высокую скорость и дальность полета.

А также двигатель «Герани-3» имеет повышенную тягу, что позволяет дрону нести значительную боевую нагрузку.

Российский аналог реактивного «Шахеда» может развивать скорость полета до 550-600 км/ч и атаковать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров.

Это делает их характеристики приближенными к крылатым ракетам.

Российский беспилотник «Герань-3» / © Фото из открытых источников

Основные характеристики «Герани-3»:

Длина дрона — около 3,5 м;

Размах одного крыла — 2,5–3 м;

Скорость — 550–600 км/ч; в режиме пикирования может развивать скорость до 700 км/ч;

Дальность полета — до 1,200-1,500 км;

Может подниматься на высоту до 9,1 км и находиться в воздухе около двух часов;

Боевая масса увеличена по сравнению с предыдущей версией Герань-2 и составляет более 300 килограммов;

двигатель — турбореактивный с тягой 250-300 кг;

Навигация: GPS/INS с антиспуфинговыми алгоритмами, оптико-электронное наведение

Среди недостатков:

заметность для тепловых радаров: горячий выхлоп реактивного двигателя делает дрон уязвимым для зенитных ракет;

высокая стоимость производства из-за наличия реактивного двигателя;

ограниченное использование, менее массовое из-за высокой стоимости.

Какую угрозу представляет новое оружие РФ

Герань-3 сложнее сбить обычными пулеметами или артиллерией. Дрон появляется в цели гораздо быстрее, что снижает для ВСУ возможность его перехвата.

Турбореактивный двигатель помогает БПЛА развивать высокую скорость и маневрировать на малых высотах.

«Герань-3» оснащена современными системами наведения с возможностью использования оптико-электронной или инфракрасной ГСН, антитиварными алгоритмами для противодействия радиоэлектронной борьбе и имеет большую боевую часть, что делает его способным поражать укрепленные объекты — склады, артиллерию, командные пункты, бункеры.

Дрон построен по схеме «летающее крыло» с радиопоглощающим покрытием для понижения заметности на радарах. Через реактивный двигатель имеет тепловой след, что затрудняет укрывательство от систем с тепловыми головками самонаведения.

Кроме того, беспилотник может работать в составе ударных групп, включающих до 10 дронов. Это позволяет РФ создавать массированные атаки, которые трудно отразить даже современными средствами ПВО.

В свою очередь проблема также является стоимость перехвата этих дронов, ведь для уничтожения этих дронов Украина вынуждена применять дорогостоящие системы такие как: Patriot, SAMP-T M или IRIS-T.

Россия наращивает производство новых дронов

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) еще в феврале 2025 года предостерегало: Россия налаживает производство собственного аналога реактивного дрона-камикадзе Shahed-238, получившего название Герань-3.

Известно, что «Герань-3» сейчас производится в нескольких населенных пунктах России, таких как Алабуга и Ижевск.

В то же время, издание Sky News недавно сообщало, что РФ активно наращивает производство нового типа беспилотников, которые практически невозможно заглушить.

В медиа отмечали, что на новых заводах Россия демонстрировала сотни ударных беспилотников Geranium с дельтавидным крылом, готовым к запуску.

«Усовершенствованные на основе технологий, предоставленных Ираном, эти дроны летают быстрее, имеют большую дальность и могут атаковать сотни целей ежедневно, нанося разрушения и жертвы среди мирного населения. По оценкам украинских военных, в ближайшие месяцы Россия планирует использовать до 1000 дронов каждую ночь», — отмечали журналисты.

Атака дронами / © ТСН

Особенно опасны оптоволоконные беспилотники, поскольку их невозможно заглушить. Хотя украинские инженеры и разработали более эффективный прототип такого дрона, РФ уже масштабировала его производство. Этому способствует массовая поставка специального волокна из китайских фабрик, позволяющая Москве выпускать эти дроны в промышленных объемах.

Как Украина может сбивать новый дрон РФ

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло ранее сообщал, что реактивный дрон-камикадзе «Герань-3» способен развивать высокую скорость.

Он напомнил, что украинские силы ПВО, включая зенитные установки и мобильные огневые группы, успешно сбивали даже более быстрые воздушные цели.

Эксперт добавил, что хотя новый тип дронов может потребовать большего расхода ракет для уничтожения, воздушные силы Украины активно адаптируются и ищут более экономически эффективные способы противодействия, такие как использование зенитных средств.

«Это еще один вызов для нас, но это оружие не станет для россиян каким-то волшебным „вундерваффе“, которое существенно изменит баланс сил в их пользу», — подчеркнул он.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Россия меняет маршруты ударных дронов, чтобы обойти украинскую оборону. Ища новые пути для атаки, россияне БПЛА могут заходить по разным направлениям, в частности со стороны Беларуси.

