Нужны для сбивания «шахедов»: Зеленский сообщил, когда в Украину прибудут истребители Gripen

Gripen / © Associated Press

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Украина ожидает первые шведские истребители Gripen уже в начале года — ориентировочно в январе или феврале. Эти самолеты рассчитывают использовать, в частности, для противодействия российским ударным беспилотникам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в рамках визита в Данию.

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Глава государства поблагодарил Швецию за поддержку и отметил, что Украина настаивает на скорейших поставках Gripen.

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«Мы очень благодарны Швеции. Мы говорим и поднимаем тему „Грипеней“. Они должны поступить в январе-феврале, возможно, в феврале. Мы подняли тему, что мы в них нуждаемся как можно скорее. Но говорю, что это уже происходит», — сообщил Зеленский.

По словам президента, украинская сторона рассчитывает применять шведские самолеты для усиления противовоздушной обороны, в частности, для борьбы с российскими «Шахедами».

«Мы увидим, как „Грипены“ будут работать против „Шахедов“. Мы тоже рассчитываем на них. Это касается противовоздушной обороны», — добавил он.

Отдельно Зеленский рассказал о необходимости Украины в дополнительном вооружении для истребителей F-16. Киев продолжает обсуждать с партнерами возможность передачи соответствующих боеприпасов.

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Президент также подчеркнул, что Украине нужно больше таких самолетов. По его словам, значительная часть имеющихся F-16 — более старые модели, регулярно нуждающиеся в ремонте.

Зеленский подчеркнул, что эти истребители остаются эффективными и помогают украинским силам уничтожать реактивные беспилотники.

«Но они хорошие, очень быстрые и могут уничтожать реактивные „шахеды“. Мы используем их. Мы очень благодарны и мы благодарны за авиационный парк всем странам — Дании, Норвегии», — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность создания специальной модификации истребителя F-16 для нужд Украины.

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Мы ранее информировали, что Швеция в ближайшее время передать Украине истребители Gripen для усиления Воздушных сил ВСУ.

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