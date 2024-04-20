NYT назвал основную причину потерь ВСУ западной бронетехники

Oryx сообщает об уничтожении не менее 30 танков Leopard, убивших предоставленные Украине.

Ударные беспилотники все больше захватывают поле боя в Украине и наносят большой вред мощным машинам войны — танкам, тем самым уменьшая их роль в будущих конфликтах.

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Об этом пишет The New York Times.

"За последние два месяца российские войска уничтожили пять из 31 американских танков M1 Abrams, которые Пентагон отправил в Украину минувшей осенью", – заявил высокопоставленный чиновник США.

Три машины были повреждены с тех пор, как танки были отправлены на фронтовые линии в начале этого года.

Группа Oryx сообщает об уничтожении по меньшей мере 30 танков Leopard, убитых предоставленными Украине европейскими партнерами. Однако танк Abrams широко рассматривается как один из самых мощных в мире.

"То, что его легче уничтожить беспилотниками, чем некоторые чиновники и эксперты изначально предполагали, показывает, что еще один способ конфликта в Украине меняет саму природу современной войны", — говорит один из военных экспертов.

При всей мощи, оборону танков можно пробивать, поскольку она не имеет. Несколько слабых мест. В начале войны в Украине широко использовались противотанковые управляемые ракеты, которые попадали в цель с 90% точностью. Однако беспилотники, которые сейчас используются против танков в Украине, еще более точны и могут быть направлены на поражение танков в наиболее уязвимых местах.

Кроме того, беспилотники часто используются для "добывания" подбитых танков, но их еще можно вытащить из поля боя и починить.

"В зависимости от размера и технологической сложности беспилотники могут стоить всего 500 долларов — незначительная сумма для уничтожения танка Abrams стоимостью 10 миллионов долларов", — пишет NYT.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует выпускать в Украине танки Panther.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия под Авдеевкой пошла в один из самых больших танковых штурмов за всю войну.

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