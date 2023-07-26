О чем мечтают водолазы ВСУ и как готовятся к своей опасной работе: репортаж из центра подготовки

Водолаз в Силах Поддержки ВСУ – это тяжелая и кропотливая командная работа. Многие видели дайверов в документальных фильмах по изучению рифов и морской жизни рыб. Впрочем, на украинских военных водолазов возлагается много трудных и ответственных задач в ветер, холод, когда им мешает сильное заиление дна или мощное течение.

Из-за большого объема площадей, нуждающихся в разминировании, водолазам крайне сегодня не хватает снаряжения. Поэтому компания "Киевстар" и Благотворительный фонд "Повернись Живим" запустили сбор средств на оборудование и пикапы для саперных групп.

Цель проекта "Нам тут Жити" - 175 миллионов гривен для обеспечения оборудованием инженерно-саперные группы в составе Сил Поддержки ВСУ, в частности, и для саперов-водолазов.

Подготовка водолазов

В Украине работает центр подготовки таких специалистов. Минно-розыскное подразделение специализируется на поисках и обезвреживании взрывчатки.

В ходе подготовки проверяются физические способности и проводятся психологические тестирования. Процесс обучения состоит из двух этапов: теоретический и практический. Именно на последний делается самый большой акцент.

"При подготовке водолазов мы проверяем, прежде всего, их физические способности, психологию, проводим тестирование, чтобы люди были устойчивыми к длительным нагрузкам и могли успешно выполнять задачи", — рассказал Сергей Милаенко, инструктор по подготовке водолазов.

Он еще со школьных лет профессионально занимался дайвингом, позже поступил в военную академию и стал профессиональным военным водолазом, а теперь учит курсантов.

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Курсанты испытывают снаряжение, совершают ныряние, изучают с преподавателями ошибки и работают над усовершенствованием.

Настоящий специалист готовится не один год. Человек должен научиться работать в агрессивной среде, где осуществляется давление воды и ограниченная подвижность. Необходимо развивать и легкую моторику, чтобы работать с небольшими предметами.

Об условиях работы

Военные водолазы имели опыт работы во многих регионах Украины, в частности в Киеве и Киевской области. Они проверяли объекты критической инфраструктуры на заминирование, а также гражданских. В ходе одного из таких обследований обнаружили боекомплект, который россияне сбросили в колодец. Его заметили владельцы подворья и вызвали специалистов.

Большой вызов – это разминирование водоемов после завершения боевых действий. Водолазы говорят, что они не менее засорены взрывчатыми предметами, чем суша. Поэтому на это уйдут годы.

Самое трудное для водолаза – обнаружить опасную находку.

“У нас в разных водоемах обычно вода не очень прозрачная и видимость редко достигает метр-полтора. Поэтому все действия приходится совершать почти вслепую. Наши действия зависят от того, что они нашли. Как правило, взрывные предметы уничтожаются на месте. Исключением являются случаи, когда те расположены у мостов, плотин или дамб”, — рассказал Владимир Милаенко, добавив, что проверенный накануне участок акватории может быть снова засорен снарядами из-за шторма.

Профессионалы убеждены, что после окончания войны в течение 5-10 лет будут находиться сюрпризы.

О профессиональном снаряжении

Военный водолаз – универсальный боец.

“Мы можем делать работу пехотинца, сапера, но водолаза работу никто не сделает. Если человек не водолаз, взять наших собратьев из десантно-штурмовых войск, он не сможет пойти под воду выполнить задачу. Мы сможем взять оружие”, – отметил заместитель начальника Центра подготовки водолазов Владимир Гуска.

Чтобы эффективно выполнять задачи, им нужно современное снаряжение. Во время работы нет ничего вечного, поэтому детали и датчики нуждаются в ремонте. Техническое состояние важно, поскольку может привести к гибели. Стоимость одного комплекта в зависимости от целей и задач стартует от 10 тысяч долларов. Снаряжение отличается по задачам выполнения.

“С закрытой схемой дыхания, датские аппараты рассчитаны на спуски до 90 метров. Это при использовании смеси, а при дыхании кислородом, то разрешается до 30 метров для выполнения задач. Особенность аппаратов из Дании – они немагнитны, то есть сам аппарат не вызывает изменения магнитного поля, что позволяет уберечь водолаза от мины, реагирующей на такое поле. Аппарат самый современный – четвертое поколение”, — сообщил Сергей Милаенко, инструктор по подготовке водолазов.

“Все слышат о стоимости снаряжения военнослужащих ВСУ, работающих на фронте. Впрочем, в новостях почти ничего нет о водной составляющей. Если взять жизнь автомобиля стоимостью в 4000 долларов, то она составляет 20 минут. Если говорим о корабле ценой в 100 млн долларов, его может спасти вовремя группа из трех-четырех водолазов, размешивая нужный участок. Снаряжение водолаза дорогостоящее, но спасает ценную технику. Не нужно забывать о разминировании причальных стенок, доков и т.п.”, — сказал Владимир Гуска.

Да, водолаз может использовать и дешевле снаряжение. Речь идет о дайверском, когда специалист работает в порту, например, и при отсутствии магнитных мин. Для таких целей не требуется летний вариант, но в период холодов водолаз надевает сухие костюмы, чтобы сохранить свою жизнь.

Мечта украинских военных – спасти украинские корабли от мин. Поэтому на снаряжении просят командование не экономить.

“Всегда не нравился вопрос: “Когда это все кончится”. Всегда хочется спросить: "А кто что сделал?" Если можешь донатить, то это делает. Донаты спасают жизнь. В будущем с дронами, водолазами, моряками мы сможем сделать наши водные акватории безопасными от мин, заграждений, поиска погибших”, — сказал Владимир.

Сергей Милаенко и Владимир Гуска готовы и дальше разминировать пресные и соленые воды от российского смертоносного хлама. Мужчины говорят, что работы еще на годы, но мечтают, что когда-нибудь, наконец, будут обычными дайверами на отдыхе. Владимир после победы повезет семью на море в Залив и купаться там будет безопасно, а Сергей снова будет нырять на любимом месте южного берега украинского Крыма.