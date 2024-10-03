Объемы – огромные: Буданов упрекнул компании с Запада за компоненты в российских ракетах и дронах.

Западные компоненты к ракетам и дронам дальше попадают в РФ в огромных объемах.

Западные компании-производители полупроводников делают недостаточно для контроля своей цепочки поставок и остановки поступления микросхем на военные заводы России.

Об этом начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию Bloomberg.

Издание отмечает, что Буданов выразил свое разочарование продолжением продажи технологий в Россию. Начальник военной разведки говорит, что не заметил никаких изменений в потоке компонентов в РФ.

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"Если вы откроете любую из этих (российских – ред.) ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов", – отметил Буданов.

"Компании могут говорить, что они ничего не продают в Россию, что они просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти части попадают в Россию в огромных объемах", – добавил начальник ГУР.

Он также сообщил, что производимые Россией ракеты не идут с заводов в хранилища. Вместо этого они поставляются непосредственно передовым подразделениям, которые атакуют этим вооружением Украину.

Напомним, в статье издания Bloomberg также говорится, что власти США негласно разрешают американским компаниям поставлять России компоненты для оружия.

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