Облачные цены на топливо в РФ: эксперт о новой тактике ударов по тылам врага

Взрывы в России / © ТСН.ua

Реклама

Силы обороны изменили тактику ударов по РФ: «прородив» ПВО, они принялись за НПЗ. Эксперт рассказал, что это повлекло за собой дефицит и 50% роста цен на топливо.

Об этом в эфире телемарафона заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По словам эксперта, Украина действовала в два этапа. Сначала Силы обороны делали ставку на уничтожение систем ПВО, «прородив» ее.

Реклама

«Теперь у них фактически остается линия границы, линия боевого столкновения, где есть большая концентрация систем ПВО, а также кольцо вокруг Москвы, которое перенасыщено ПВО», — сказал он.

Жмайло добавил, что, когда украинские дроны проходят эту первую линию, это создает большие проблемы в тылу врага. Теперь удары направлены по важным объектам, работающим на войну, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам.

По его словам, после украинских ударов по НПЗ цены на топливо в РФ выросли, как минимум, на 50%, а также наблюдается огромный дефицит. Это касается не только оккупированного Крыма, но и многих регионов России.

Новый дрон FP-2 «терроризирует» фронт

Дмитрий Жмайло подчеркнул, что украинские удары очень эффективны. В частности, по оккупированным территориям хорошо работает новый дрон FP-2.

Реклама

«Это дрон сравнительно малого радиуса действия — 200 км, но главная его задача — терроризировать российскую прифронтовую инфраструктуру. Есть мощный боезаряд — примерно 100 кг», — отметил он.

Эксперт объяснил, что этот дрон может конкурировать с «Шахедами» ранней модификации. Его преимущество в том, что оператор может управлять им и догонять движущиеся цели. Это делает его эффективным оружием, которое позволяет сохранять дорогостоящие западные системы.

Чем бьют по тылам РФ

Дальнобойные удары по территории самой России наносятся с помощью дронов-"ветеранов», таких как «Бобер», «Ниндзя» и «Февраль». Последний прошел существенную модернизацию.

«Если „Февраль“ раньше мог поражать на расстояние 800 км, то сейчас дрон может лететь примерно 2 тысячи километров», — подчеркнул Жмайло.

Реклама

Он также упомянул о других способах поражения: дрон FP-1, летящий на 1500 км, и используемой ракете «Фламинго».

«Хотя военные больше делают ставку именно на „Долгий Нептун“ с дальностью поражения примерно тысяча километров», — подытожил эксперт.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что украинская дальнобойная ракета «Фламинго» фактически является дроном с формой ракеты. По его словам, ее конструкция упрощена, не нуждается в пусковых тубусах и запускается с обычной рельсовой установки. Эксперт подчеркнул, что проект еще нуждается в доработке, но имеет потенциал стать эффективным и недорогим вооружением.