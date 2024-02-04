"Обновки" армии РФ времен Второй мировой войны — фото

Оккупационная армия России все чаще применяет на фронте в Украине оружие времен Второй мировой войны. Так, россияне используют, в частности, ручной пулемет "Дегтярева" (РПД) и станковый пулемет "Максим".

Об этом пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

"Закрома родины открылись!Справедливости ради, отмечу, что у нас давно применяются устаревшие образцы стрелкового вооружения, на фоне наличия очень даже современных образцов. Но тут следует понимать, что у Украины никогда не было амбиций топтать лужайку у Белого дома кирзачами и повторить "На Берлин!" А потому и выглядит "вторая" армия в мире с РПД и "Максимами", настолько же убого как и их "На Берлин!" за три дня", — пишет обозреватель.

Оружие окупантов времен Второй мировой войны / Фото: Александр Коваленко

Оружие окупантов времен Второй мировой войны / Фото: Александр Коваленко

Напомним, по данным ISW, войска РФ продвинулись к северу, югу и юго-западу от Авдеевки.

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