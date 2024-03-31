Обстрелы "Калибрами": эксперты Defence Express подсчитали крылатые ракеты россиян

На фоне заявления главы ГУР МОУ Кирилла Буданова о вероятности применения россиянами в ближайшее время крылатых ракет морского базирования "Калибр" для ударов по Украине эксперты отметили, что темп производства крылатых ракет мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц. Итак, исходя из этого, и также из факта, что через четыре месяца спустя россияне почти не использовать "Калибры" для обстрелов по Украине, речь может идти об увеличении запаса ракет этого типа в диапазоне от 80 единиц до 120 единиц, или же в диапазон от 245 единиц до 285 единиц.

Об этом говорится в материале украинского военного портала Defence Express.

Специалисты портала отмечают, если опереться на данные о количестве ракет в РФ по состоянию на ноябрь 2023 года, которое тогда заявлял представитель того же ГУР МОУ Вадим Скибицкий, на ноябрь 2023 года, по оценкам нашей разведки, россияне имели накопленный запас в 165 КРМБ.. Если учитывать известные на тот момент данные, то темп производства "Калибров" мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц.

"Исходя из этого, и также из факта, что через четыре месяца спустя "рашисты" почти не использовать "Калибры" для обстрелов по Украине, то речь может идти о том, что запас КР этого типа у врага мог вырасти в диапазоне от +80 единиц до + 120 единиц, или же в диапазон от 245 единиц до 285 единиц", – объяснили эксперты.

Специалисты также учли и официальные отчеты Воздушных сил.

"В промежуток с 21 по 31 марта 2024 года российские захватчики отстреляли по Украине в общей сложности 133 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555/55. На этом фоне логичной выглядит оценка, что по мере исчерпания имеющегося запаса крылатых ракет воздушного базирования "Запас "Калибров". Но в то же время, и на те же Х-101 "рашисты" и дальше могут полагаться для выполнения ударов по нашей критической инфраструктуре", — высказались эксперты.

Сообщение о том, что РФ начала производство Х-101 с двумя боевыми частями, и эта ракета действительно стала вдвое более опасной, указывает, в частности, и на то, что враг стремится максимизировать эффект от применения таких ракет в случае уменьшения интенсивности запусков.

Напомним, по заявлению руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне накапливали "Калибры". В настоящее время ракеты "совершенно готовы к применению".

"Они их не используют, было принято решение, потому что "Калибр" менее эффективным, чем ракета Х-101, пока использовать Х-101. В ближайшее время, думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х- 101 значительно сократилось”, – рассказал Кирилл Буданов.

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