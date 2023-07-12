Обучение украинских пилотов на F-16: в Нидерландах сообщили, сколько продлится курс

Сколько времени потребует обучения другого персонала, в частности, инженеров министр обороны Нидерландов не ответила.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 может длиться 6-8 месяцев.

Об этом она заявила на публичном форуме НАТО на полях саммита в Вильнюсе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы думаем, что обучение пилотов может быть от шести до восьми месяцев", — отметила министр.

В то же время, сколько нужно времени на обучение другого персонала, в частности, инженеров, трудно спрогнозировать, добавила Оллонгрен.

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе 2023 года в Дании, а региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16 будет создан в Румынии.

Добавим, что первые истребители F-16 должны летать в украинском небе уже к концу марта 2024, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне.

А западные СМИ сообщали, что Украина получит первые истребители F-16 в начале 2024 года. Графики поставок самолетов для ВСУ до сих пор не определены. Впрочем, кто именно передаст истребители, пока неясно. Это могут быть Нидерланды и Дания.

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