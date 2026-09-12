«Очень положительные результаты»: Украина тестирует ответ на реактивные «Шахеды»

Дрон-перехватчик / © Міністерство оборони

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Силам обороны будет легче противостоять российским реактивным «Шахедам», когда у Украины будет достаточно средств для их перехвата.

Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Radio NV.

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По его словам, сейчас сложно назвать конкретные сроки завершения испытаний украинских перехватчиков. Вместе с тем, разработчики уже тестируют такие дроны, а полученные результаты дают основания для оптимизма.

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«Я не буду сейчас говорить, что там месяц, два, три. Сейчас наши разработчики проводят тестирование наших реактивных дронов-перехватчиков. Конечно, о деталях мы не можем говорить, но то, что я знаю, то, что вижу, очень положительные результаты и на них очень надеемся», — сказал Братчук.

Он добавил, что следующей важной задачей для Украины должно стать масштабирование этих процессов. Речь идет о необходимости достичь уровня, уже существующего в борьбе с обычными «Шахедами». В то же время, Россия продолжает применять против Украины и традиционные ударные дроны.

«На сегодня враг, в частности, на южных наших территориях, как и по другим нашим регионам, в том числе ночью, применяет как реактивные дроны, так и так называемые обычные дроны. Очевидно, чтоб усилить атаки и перегружать систему противовоздушной обороны. Тогда мы действительно сможем сказать, мы закрываем небо, как это сделали в соответствии с мопедами без реактивного двигателя», — добавил Братчук.

Отдельно он отметил, что во время войны обе стороны постоянно получают информацию друг о друге. По словам Братчука, обычно сначала на поле боя появляется новый вид вооружения, а уже после этого начинается поиск эффективного противодействия ему.

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«Сейчас не скажу, что давайте посыпать голову пеплом, что мы там упустили соответственно создание врагом реактивных дронов. О них знали, соответственно о том, что враг экспериментирует, тоже понимали прекрасно. Да, научились. Да, смогли. Да, масштабировали. И здесь нужно отдать должное россиянам. Масштабировать они могут. Этому должны научиться делать и мы. Есть такие примеры, когда мы действительно быстро учимся и масштабируем соответствующие процессы. Поэтому по дронам, реактивным перехватчикам очень хочется этого масштабирования», — отметил Братчук.

Ранее сообщалось, что в Киеве еще минимум месяц могут продолжаться регулярные воздушные тревоги из-за атак российских реактивных беспилотников.

Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска снова передают видеосигнал на свои БПЛА с помощью ретрансляторов, развернутых на территории Беларуси вдоль границы с Украиной.

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