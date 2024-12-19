Зато россияне выдали им бронежилеты, каски и стрелковое вооружение.

В районе поселка Русская Конопелька на Курщине подразделениям из Северной Кореи не хватает боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам.

Об этом ГУР МО Украины сообщило в Telegram-канале.

"17-18 декабря 2024 года Россия продолжила использовать северокорейские войска в войне против Украины. На территории Курщины очередной партии солдат армии КНДР россияне издали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибра 5.45, 7.62 и 12.7 мм", — сообщили в пресс-службе.

Фото: ГУР МО Украины

С помощью автомобильного транспорта типа "водовоз" северокорейских штурмовиков доставили на позиции для замещения потерь и продолжения активных боевых действий.

"На передовых позициях в районе поселков Русская Конопелька, Плехово, Уланок Курской области подразделения армии КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам", — добавила украинская разведка.

Тем временем россияне сжигают лицо убитых солдат КНДР, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Так противник в Курщине пытается скрыть потери северокорейских солдат.

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