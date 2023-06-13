Один звонок Путину, и наносим ядерный удар: Лукашенко объяснил принцип коммуникации с главой РФ

Лукашенко утверждает, что тактическое ядерное оружие, расположенное в Беларуси, в три раза мощнее, чем примененные США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

Для согласования с Россией нанесения ядерного удара оружием, расположенным на территории Беларуси, достаточно лишь один раз позвонить главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом сказал белорусский диктатор Александр Лукашенко в комментарии российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

"Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?", — сказал Лукашенко.

По его информации, расположенное в Беларуси тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, чем примененные США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко уже неоднократно угрожал ядерным оружием. В СНБО объясняли, чего он хочет от Украины.

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