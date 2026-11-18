Португалия не передаст Украине F-16 / © Associated Press

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Португалия не сможет передать Украине истребители F-16 из-за необходимости защиты собственного пространства и акватории. В то же время государство допускает сотрудничество по обучению пилотов и поставке боеприпасов.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, передает "Интерфакс-Украина" .

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"Предоставить самолеты F-16 – это невозможно. А вот вопрос подготовки – другой. Действительно, раньше португальские команды проводили обучение украинских пилотов по эксплуатации F-16, и, возможно, мы сможем сотрудничать", – сказал он на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в среду, 18 ноября.

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Министр отметил, что обсудит этот вопрос с Министерством обороны. Потому что только португальские Минобороны и португальские вооруженные силы могут это утвердить.

"Также нужно рассмотреть вопрос о боеприпасах, которые используют F-16, выяснить, возможно ли сотрудничество в этом направлении", - добавил глава МИД.

Однако относительно самих самолетов F-16 Ранжел категорически подчеркнул, что передача будет невозможной, поскольку эти средства "крайне необходимы для защиты португальского воздушного пространства, которое, как известно, огромное, ведь охватывает не только сухопутную территорию, но и морскую".

По его словам, риск прохождения "теневого флота" через португальские воды всегда значителен.

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F-16 для Украины — последние новости:

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить новые F-16 до конца года. В ходе саммита с лидерами стран Евросоюза удалось договориться о получении новых истребителей до конца года. В частности, Украина ожидает дополнительных F-16 из Бельгии.

Зеленский рассказал, сколько дополнительных истребителей F-16 нужно Украине. Нужно еще 40 истребителей F-16, ведь многие существующие самолеты постоянно находятся на ремонте и обслуживании вместо того, чтобы выполнять боевые задания.

Во время 37-го заседания в формате Рамштайн союзники объявили о новых пакетах военной помощи, значительную часть которых направят в защиту украинского неба. В частности одним из ключевых результатов встречи стало решение Бельгии передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. Кроме того, страна запланировала поставки ракет для ПВО, 70 мм боеприпасов и 20 мм боеприпасов для F-16.

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