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Одна из стран Европы отказалась передавать Украине F-16: какую альтернативу предложили
Португалия не передаст Украине истребители F-16. В МИД страны раскрыли, в чем причина и какую помощь получит Киев.
Португалия не сможет передать Украине истребители F-16 из-за необходимости защиты собственного пространства и акватории. В то же время государство допускает сотрудничество по обучению пилотов и поставке боеприпасов.
Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, передает "Интерфакс-Украина" .
"Предоставить самолеты F-16 – это невозможно. А вот вопрос подготовки – другой. Действительно, раньше португальские команды проводили обучение украинских пилотов по эксплуатации F-16, и, возможно, мы сможем сотрудничать", – сказал он на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в среду, 18 ноября.
Министр отметил, что обсудит этот вопрос с Министерством обороны. Потому что только португальские Минобороны и португальские вооруженные силы могут это утвердить.
"Также нужно рассмотреть вопрос о боеприпасах, которые используют F-16, выяснить, возможно ли сотрудничество в этом направлении", - добавил глава МИД.
Однако относительно самих самолетов F-16 Ранжел категорически подчеркнул, что передача будет невозможной, поскольку эти средства "крайне необходимы для защиты португальского воздушного пространства, которое, как известно, огромное, ведь охватывает не только сухопутную территорию, но и морскую".
По его словам, риск прохождения "теневого флота" через португальские воды всегда значителен.
F-16 для Украины — последние новости:
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить новые F-16 до конца года. В ходе саммита с лидерами стран Евросоюза удалось договориться о получении новых истребителей до конца года. В частности, Украина ожидает дополнительных F-16 из Бельгии.
Зеленский рассказал, сколько дополнительных истребителей F-16 нужно Украине. Нужно еще 40 истребителей F-16, ведь многие существующие самолеты постоянно находятся на ремонте и обслуживании вместо того, чтобы выполнять боевые задания.
Во время 37-го заседания в формате Рамштайн союзники объявили о новых пакетах военной помощи, значительную часть которых направят в защиту украинского неба. В частности одним из ключевых результатов встречи стало решение Бельгии передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. Кроме того, страна запланировала поставки ракет для ПВО, 70 мм боеприпасов и 20 мм боеприпасов для F-16.