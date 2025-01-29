Одна из стран НАТО анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович анонсировал подготовку нового пакета военно-технической помощи для Украины, который будет утвержден 30 января.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмsгаль после встречи с Пленковичем 29 января.

"Во время нашей встречи господин Пленкович объявил о подготовке нового пакета военно-технической помощи, который должны утвердить завтра", — говорится в сообщении.

Кроме того, политики обсудили создание совместной рабочей группы для мониторинга противоправной деятельности российского "теневого флота".

"Будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за свою агрессию. Хорватия уже поддерживает работу Международного реестра убытков и наши стремления, чтобы все замороженные российские активы были полностью конфискованы и направлены на поддержку нашей устойчивости, обороноспособности и восстановления", — отметил Шмыгаль.

Напомним, что украинские воздушные силы получат Mirage 2000-5 от Франции до конца первого квартала 2025 года.

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