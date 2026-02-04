Охота на "шахеды": какое новое оружие получит Украина от Швеции

Tridon Mk2 / © Defense Express

Украина уже в ближайшие 12 месяцев получит первые зенитные установки Tridon Mk2, предназначенные для уничтожения ударных дронов типа Shahed. Снабжение профинансировали Швеция и Дания в рамках совместной инициативы по усилению украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Defense Express.

Проект предусматривает совместные закупки Tridon Mk2 в специализированной конфигурации вместе со шведским "протидроновым" радаром Saab Giraffe 1X. По инициативе Швеция и Дания призывают присоединиться и другие страны.

По данным правительства Швеции, в пределах 18-го, 19-го и 20-го пакетов военной помощи Украина получила финансирование на эти системы ПВО на сумму 2,1 млрд шведских крон (около 235 млн долларов). Впервые публично о закупке Tridon Mk2 для Украины сообщалось в феврале 2025 года.

Теперь к финансированию присоединилась Дания, которая выделила еще 480 млн. крон (приблизительно 53,7 млн. долларов). Этих средств достаточно для оснащения одного батальона такими комплексами.

В Швеции заявили, что в случае присоединения новых партнеров готовы заказывать дополнительные установки. Общий бюджет проекта достигает 2,58 млрд крон, или около 289 млн долларов.

Tridon Mk2 – это современная зенитная система от BAE Systems, представленная на выставке Eurosatory 2024. В ее основе – 40-мм пушка Bofors, способная поражать воздушные цели на расстоянии до 12 км с темпом стрельбы 200–300 выстрелов в минуту.

Комплекс для Украины оснащается радаром Saab Giraffe 1X с дальностью обнаружения до 75 км, а также большим комплектом боеприпасов, в том числе программированным подрывом P3. Система устанавливается на грузовик Scania 6×6, но может интегрироваться и в другие колесные или гусеничные платформы.

Ранее сообщалось, что изготовление одной Tridon Mk2 занимает около 15 месяцев и часть комплексов для Украины уже находится в производстве. Ожидается, что эти зенитки станут относительно бюджетным и эффективным решением по борьбе с российскими беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российские кафиры начали применять новую хитрую тактику во время атак дронами "Шахед" по украинским военным объектам. Враг использует рельеф местности и ручное управление.