Оккупанты уменьшают количество обстрелов из-за нехватки боеприпасов — Минобороны

Это произошло благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады.
Российские захватчики продолжают атаковать украинские силы обороны на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.
Она заявила, что Вооруженные силы Украины всеми силами сдерживали врага и им это удалось, но тяжелые бои продолжаются.
"На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным враждебным сопротивлением. На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции, но безуспешно", — говорится в сообщении.
Маляр заявила, что украинские военные продолжают наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях.
На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах
"Враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось", — заявила она.
Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины заявили, что кассетные боеприпасы, которые Украина получит от США, будут деморализовать оккупантов и изменят ход войны в пользу Сил обороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что позиция Великобритании не повлияет на передачу США Украине кассетных боеприпасов.
Читайте также:
- Трещит по швам: эксперт о расколе в Минобороны РФ
- Британская разведка о "взрывных авто" россиян: начиняют тротилом и пускают на самоход
- Во временно оккупированном Донецке раздался сильный взрыв: что известно о "хлопке" (фото)