Оккупанты уменьшают количество обстрелов из-за нехватки боеприпасов — Минобороны

Это произошло благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады.

Российские захватчики продолжают атаковать украинские силы обороны на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Она заявила, что Вооруженные силы Украины всеми силами сдерживали врага и им это удалось, но тяжелые бои продолжаются.

"На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным враждебным сопротивлением. На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции, но безуспешно", — говорится в сообщении.

Маляр заявила, что украинские военные продолжают наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах

"Враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось", — заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины заявили, что кассетные боеприпасы, которые Украина получит от США, будут деморализовать оккупантов и изменят ход войны в пользу Сил обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что позиция Великобритании не повлияет на передачу США Украине кассетных боеприпасов.

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