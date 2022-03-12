Оккупанты в Николаеве массово атакуют людей в мессенджерах: какие сообщения рассылают россияне

Ким заверил, что украинские военные "наклепают" оккупантам.

В Николаеве российские оккупанты активизировали распространение фейковых сообщений среди граждан. Цель сообщений, которые рассылают боты, посеять панику среди населения. Граждан призывают не доверять такой информации.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Враг использует тактику дальше. Выехал в поле, пострелял, спрятался в населенный пункт. Использует там ботоферму, рассылает в мессенджеры, уже из украинских номеров: "Все пропало. Я вижу чеченцы, моряки. Их так много. Они наступают". Да, они разворачивают наземную операцию, но это такое… У них потери. Гонят уже не технику, так чтобы было понятно, а гонят кунги (кузов-фургон – ред.) с людьми. Из ЛНР/ДНР обычные люди, их взяли, посадили, заставили и притащили сюда... Они не только не воины... они говорят: мы хотим домой, мы здесь пешком дойдем, но заградительные отряды мешают. Фактически это все движение для отвлечения нашего внимания. К сожалению, есть обстрелы, которые нам действительно наносят повреждения. Но мы не можем стрелять по деревням им в ответ. Ничего, мы терпеливы, нас не обмануть. Поэтому ситуация у нас сложно назвать контролируемая, она у нас стабильная. А дальше мы двигаемся по своему плану", – сказал председатель Николаевской ОГА.

Ким отметил, что теперь будет меньше говорить о военных вещах.

"Буду говорить, что у нас все хорошо. Не знаю, может, буду рассказывать плохие шутки о засранцах, но я еще подумаю. А то под обстрелами не очень хочется быть очень веселым. Все нормально с настроением, боевым духом, мы им наклепаем", – подытожил он.

Напомним, российские военные при обстреле Николаева 12 марта попали в детскую площадку.

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