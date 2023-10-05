Олаф Шольц опасается эскалации между Германией и Россией: чем это повредит Украине

Германия отказывается отправлять в Украину ракеты Taurus из-за опасений нападения на Крымский мост.

Об этом сообщает The Telegraph.

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц отказывается присылать Украине мощные крылатые ракеты Taurus, представляющие собой немецкий эквивалент британских Storm Shadows из-за опасений, что они будут использованы для атаки по Крымскому мосту.

Канцлер Германии противостоит давлению со стороны Британии и Украины по поставкам ракет, несмотря на заверения Лондона, что они будут выпущены только по целям, одобренным Берлином.

"Шольц особенно обеспокоен тем, что Киев использует ракеты Taurus, чтобы попасть по Керченскому мосту, соединяющему Россию с оккупированным Крымом", — сообщает Der Spiegel.

Немецкие лидеры ранее заявляли в интервью, что доставка ракет может повлечь за собой немецко-российский конфликт.

Киев особенно стремится получить ракеты Taurus, поскольку они имеют большую дальность, чем Storm Shadows и французские SCALP, которые Украина уже получила.

Их радиус действия примерно на 30% больше, чем у французских и британских аналогов, что позволит пилотам наносить удары ракетами с более безопасного расстояния и потенциально избегать российских систем ПВО.

СМИ сообщают, что Шольц якобы обеспокоен тем, что доставка ракет Taurus может привести к прямой конфронтации с Россией, поскольку Германии придется, в частности, предоставить "геодан", чтобы помочь Украине в использовании комплекта.

Тем временем правительство Германии отправило в Украину очередной пакет военной помощи.

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