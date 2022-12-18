"Они смешные": Зеленский прокомментировал угрозы российских политиков из-за системы Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский высмеял угрозы со стороны российских чиновников из-за возможной передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава государства сказал во время интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

"Угрозы от некоторых их официальных лиц относительно наличия Patriot на нашей земле, они смешны. Я считаю, это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто не трезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", — заявил Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, не идет ли речь о лице, чья фамилия начинается на "М" (Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России — ред.), президент ответил:

"Возможно. Я думаю, что он уже давно ни на что не начинается, он уже давно кончился".

Напомним, Владимир Зеленский ведет переговоры с президентом США Джо Байденом по передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

ЗРК Patriot

13 декабря американские СМИ проинформировали, что администрация президента Джо Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. По данным CNN, решение будет официально уведомлено уже на этой неделе.

Публицист Андрей Пионтковский считает, что планы Пентагона отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot свидетельствуют, что США не хотят ждать капитуляции России слишком долго.

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