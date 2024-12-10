Опаснее "Орешника": эксперт обратил внимание на реальную угрозу

По мнению Павла Лакийчука, удар ракетой "Орешник" по Украине был скорее психологической атакой, которая имела целью спровоцировать панику среди украинцев.

Несмотря на "зрелищность" удара и декларируемую разрушительную силу межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник", гораздо большей угрозой является обычная баллистика и "шахеды", которыми россияне ежедневно обстреливают Украину без каких-либо предупреждений. А чтобы нанести удар ракетой средней дальности "Орешник", Россия вынуждена об этом предупреждать.

Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире канала "Киев24".

"Удар "Орешником" по Украине – это больше психологическая атака... Когда предупреждают заранее, это страшно. На самом деле гораздо страшнее и опаснее для нас – это те удары без предупреждения, комплексные удары сотнями крылатых ракет и баллистических "Искандеров", "Кинжалов" в комплексе с дронами. Эти удары по Украине действительно представляют большую угрозу и серьезную опасность", — подчеркнул эксперт.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что достаточное количество систем "Орешник" фактически устраняет необходимость применения ядерного оружия. По его словам, России теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а именно "Орешник".

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