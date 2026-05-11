БПЛА Shahed / © Associated Press

Опыт украинских военных стал одним из ключевых факторов развития современных систем противовоздушной обороны и обнаружения беспилотников.

Об этом пишет Business Insider.

Нидерландская компания Robin Radar, специализирующаяся на системах обнаружения БПЛА, заявила, что именно украинский опыт позволил ей опередить конкурентов.

Системы компании используются в Украине с 2023 года.

Генеральный директор Robin Radar Кристиан Брост признал, что данные, полученные при работе в Украине, стали критически важными для развития технологий компании.

«Именно те данные, которые мы получили из Украины, были очень важными для нас», — подчеркнул он.

По словам Броста, без опыта работы на украинском фронте компания вряд ли бы смогла создать продукты нынешнего уровня.

Сейчас технологии Robin Radar, в том числе флагманский радар IRIS, активно разворачивают на Ближнем Востоке.

В материале отмечается, что Иран при атаках использует те же типы беспилотников, которые Россия применяет против Украины.

Компания также работает в США и сотрудничает с министерством внутренней безопасности.

Кристиан Брост напрямую связал успех компании в Северной Америке с украинским опытом.

«Если бы не Украина и вся работа, которую мы там проделали, вероятно, мы не имели бы тех продуктов, которые есть в Северной Америке», — заявил он.

Business Insider также отмечает, что статус «проверено в бою» стал одним из главных требований к современному западному вооружению.

Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что производители дронов должны проходить проверку технологий в условиях войны в Украине.

«По его мнению, компаниям, производящим дроны, лучше вообще сдаться и закрыть бизнес, если их технологии не проходят испытания на передовой в Украине», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Украина перестраивает систему противодействия российским дронам, теперь вместо точечной защиты городов планируют создать несколько линий перехвата вдоль границы, чтобы не допускать «Шахеды» в глубь страны.

Мы ранее информировали, что заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров раскрыл шокирующую статистику эффективности экипажей дронов-перехватчиков.

