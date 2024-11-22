"Орешник", "Рубеж" и "Кедр": что известно о новом баллистическом оружии РФ

Утром 21 ноября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за запуска российских ракет.

По сообщению Командования Воздушных сил ВСУ, россияне запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области. Впоследствии в телеграмм-каналах сообщалось, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж". Затем кремлевский диктатор сообщил, что удар по Днепру россияне нанесли баллистической ракетой средней дальности действия под загадочным названием "Орешник". Мол, это новейшее оружие, которое невозможно уничтожить имеющимися средствами.

Впоследствии, 22 ноября руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на самом деле система, по которой был удар по Днепру, называется "Кедр".

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РС-26 "Рубеж" предназначен для доставки ядерных зарядов

В многочисленных СМИ распространялась информация о применении оккупантами именно межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж". Об использовании новой баллистики заявлял и президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы", – подчеркнул глава государства.

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Военный эксперт Игорь Романенко рассказал в комментарии ТСН.ua, что межконтинентальная ракета применяется, в частности, "Рубеж" между континентами, а в данном случае ее запустили из Астраханской области РФ по Днепру, поэтому это сверхзвуковая баллистическая ракета среднего радиуса действия. Также он добавил, что это экспериментальная ракета, которая у россиян находится на доработке.

Создание РС-26 "Рубеж", как считается, началось не позднее 2006 года, говорится в материале издания Defence Express. Эта разработка имела достаточно высокую степень секретности из-за того, что нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Первый пуск РС-26 был 27 сентября 2011, а завершить работы по ее созданию удалось примерно в 2015 году, с планом поставки ее на вооружение 2017 года. Но в 2018 году она якобы была исключена из программы вооружения до 2027 года. И в конце концов считалось, что в РФ сосредоточились на "Искандер-К".

В июле этого года Кремль угрожал возобновить производство ракет средней и малой дальности, под которые и подпадает "Рубеж". И вероятность того, что в РФ начали реализацию этого решения, достаточно высока. Тем более что речь идет не об отдельной ракете, а об одном из вариантов известной ракеты "Тополь-М".

Считается, что РС-26 "Рубеж" создана на базе двух ступеней "Тополь-М". И учитывая то, что "Рубеж" по назначению – такая же баллистическая ракета средней дальности, как и "Пионер", вряд ли в РФ пошли бы другим путем.

Ракета РС-26 "Рубеж" имеет стартовый вес в пределах 40-50 тонн, а дальность – до 6000 км. Ракета оснащена четырьмя раздельными боевыми блоками мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичными используемым в РС-24 "Ярс". Также считается, что она может быть снабжена гиперзвуковым блоком типа "Авангард".

"Успешное" испытание ракетной системы "Орешник" в Днепре

К вечеру, 21 ноября кремлевский диктатор заявил, что целью ракетного удара был завод "Южмаш" в Днепре. Также он сообщил, что для удара применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Испытание в боевых условиях ракетной системы "Орешник" Путин назвал ответом на "агрессивные действия стран НАТО по отношению к России". Он убежден, что использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно.

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Владимир Путин подчеркнул, что современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник", и в то же время цинично пообещал, что государство-агрессор заранее будет предлагать мирным жителям в Украине и гражданам других "дружественных государств" покинуть зоны возможного поражения.

Эксперты издания Defense Express сообщили, что обозначение "Орешник" могло фигурировать в рабочей документации ракеты, которая теперь известна как РС-26 "Рубеж". Эксперты отметили, что в открытом доступе нет никакой информации о российской ракете с обозначением "Орешник".

Defense Express напомнили, как летом 2022 года российские пропагандисты рассказывали о проекте дальнобойной противокорабельной ракеты "Змеевик", а уже через год упоминание о таких ракетах исчезло из публичного пространства. В издании предполагают, что сообщения о Змеевике могли выполнять роль "прикрытия" для реальных проектов РФ по созданию баллистических ракет средней дальности.

По аналогии с этим случаем, в Defense Express считают, что обозначение "Орешник" могло фигурировать в рабочей документации ракеты, которая теперь известна как РС-26 "Рубеж".

Александр Коваленко, военный эксперт и обозреватель группы "Информационное сопротивление", считает, что для оправдания удара по Днепру, нанесенного, вероятно, межконтинентальной баллистической ракетой, которая ассоциируется с ядерным оружием, президенту РФ Владимиру Путину пришлось придумывать испытания "новейшей" ракетной системы "Орешник" , о которой раньше никто и никогда не слышал.

Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что ракеты "Рубеж" и "Орешник" разработаны на основе прототипов межконтинентальных тяжелых ракет. "Орешник" – это более новая баллистическая ракета, над которой российские разработчики работали с десяток лет, как и над "Рубежом". Отличие в том, что "Рубеж" имеет только четыре боевых блока, а в "Орешнике", их шесть или даже больше.

Он добавляет, что ракеты "Рубеж" и "Ореншик" еще не испытаны, фактически это экспериментальное сверхзвуковое оружие.

По словам Романенко, экспериментальный "Орешник" был передан в ракетный полк российской армии в октябре этого года, а уже в ноябре они совершили боевой пуск. Как считает эксперт, этому оружию у врага может насчитываться не больше десятка, а стоимость одной единицы составляет десятки миллионов долларов.

Экспериментальный ракетный комплекс "Кедр"

Главное управление разведки сообщило, что удар по Днепру кафиры нанесли предположительно из состава ракетного комплекса "Кедр". Там заметили, что ракета с момента запуска в Астраханской области долетела до места поражения за 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории составила более 11 Махов.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что "Кедр" — баллистическая ракета средней дальности, носитель ядерного оружия.

"Еще раз говорю – ракета экспериментальная. Мы знали точно, что на октябрь должны были сделать два опытных образца. Возможно, сделали немного больше, но это опытный образец и еще не серийное изделие, слава Богу", – акцентировал Буданов.

К разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлек ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на "4-м государственном центральном межвидовом полигоне России" (город Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года. Стоит отметить, что этот полигон был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Капустин Яр традиционно до сих пор используется для испытаний различных ракет, включая стратегическую баллистику.

Новая баллистика россиян – очередная модернизация советского наследия

Эксперты Defense Express считают, что российские ракеты "Кедр", "Рубеж" и "Орешник" являются вероятной концепцией, впервые в СССР отработавшей на "Темп-2С", "Пионер" и "Скорость".

После удара в Днепре появилась в СМИ информация о применении ракеты РС-26 "Рубеж". Затем из кремлевского бункера прозвучало название "Орешник". В Пентагоне сообщили, что это ракета на базе РС-26 "Рубеж", но уже средней дальности. В пятницу, 22 ноября ГУР сообщили, что это был ракетный комплекс "Кедр".

Как подчеркивают Defense Express, на все это наложился вопрос классификации этой ракеты как межконтинентальной или средней дальности. Там заметили, что информация по данному оружию либо ограничена, либо отсутствует.

Эксперты отметили, что нет ни одного фото РС-26 "Рубеж" и фото ракет на его базе. Об "Орешнике" никогда не упоминалось совсем. А о "Кедре" есть только информация о наличии плана разработки ракеты нового поколения и якобы начало опытно-конструкторской работы в 2023 году.

В издании заметили, что дело может состоять в том, что все разработки оружия такого класса длятся очень долго. Как один из примеров Defense Express привели разработку межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты для подлодок "Булава". Вероятно, она базировалась на советских концептах, то только от официального старта работ в 1998 году до первого запуска в 2005 году прошло семь лет. А для того, как добиться надежности понадобилось еще пять лет, потому что более или менее без аварий ракета начала летать только с 2010 года. То есть речь идет о 12 годах.

В ГУР отметили, что "Кедр" испытывался на полигоне "Капустин Яр" еще в октябре 2023 и в июне 2024 года. И тогда выходит, что уже третий запуск был уже условно боевым. А это прямо говорит о том, что это совсем не новая ракета. Такая уверенность в итоге возможна только через использование отработанных решений.

Эксперты также отметили, что один из разработчиков "Кедра", а именно "Московский Институт Теплотехники" отвечает за разработку всех российских твердотопливных ракет средней и межконтинентальной дальности еще со времен СССР: "Темп-С", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь", "Ярс" и уже загаданных "Булава" и "Рибеж".

В издании предположили, что «Кедр» является общим названием новой системы, которая является эволюционным развитием «Ярса». с тяжелым блоком на меньшую дальность. И вполне возможно, что как раз этим вариантом и нанесли удар по Днепр.

Эксперты Defense Express предположили, что "Кедр", "Рубеж" и "Орешник" являются не новой разработкой россиян, а лишь очередная модернизация советского наследия по концепции, которая впервые была отработана на "Тополь", "Пионер" и "Скорость".

Напомним, после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одна из ракет, которой ударила путинская армия (по Днепру – Ред.), имела характеристики межконтинентальной баллистической, стало известно, что у путинской армии на складах примерно более 500 единиц такого вооружения.

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