Кроме того, исследование подтверждает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности из США.

Анализ обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой Россия атаковала Днепр 21 ноября, опровергает заявления Владимира Путина о ее новейшей разработке. Как выяснилось, одна из деталей ракеты имела серийный номер и дату производства – 12 апреля 2017 года. Это свидетельствует, что ракета была изготовлена около 2017-2018 годов и хранилась на складе для использования.

Фото с поличным опубликовало издание Defense Express, которое получило материалы из собственных источников.

"Орешник": старая разработка под новым именем

Ракета Орешник идентифицируется как РС-26 Рубеж, серийное производство которой планировали еще в 2017 году. Однако в 2018 году Россия якобы решила упразднить ее поставки на вооружение. Это означает, что разработку ракеты приступили еще в начале 2010-х годов, если не раньше.

Деталь "ЭФИТ" с датой производства 2017 года. / Фото: Defence express

Особое внимание привлекает индекс детали — "ЭФИТ 302811.002", который связан с российским предприятием НПЦАП, специализирующимся на системах управления для ракетных комплексов. Среди заказов этого предприятия фигурируют ракеты "Зенит", "Протон-М", "Фрегат" и даже межконтинентальные ракеты "Тополь-М".

Нарушение международных соглашений

Исследование подтверждает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) из США. Разработка "Орешника", вероятно, осуществлялась на основе готовых элементов других ракет, таких как "Ярс" и "Тополь".

Исследования обломков продолжаются и ожидается, что новые детали еще больше прольют свет на природу российской ракетной программы. Это еще раз подчеркивает систематическое игнорирование Россией международных соглашений и его усилия по модернизации оружия вопреки договоренностям.

Напомним, Северная Корея продолжает передавать России военную технику и на днях в Тюменской области был зафиксирован очередной эшелон с вооружением, который может включать баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2.