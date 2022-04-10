"Орки – это не люди, им нужна только пещера": Гайдай о том, как армия РФ воюет с больницами и стиральными машинами

"Орки – это не люди, им нужна только пещера": Гайдай о том, как армия РФ воюет с больницами и стиральными машинами

Глава Луганской ОГА объяснил, почему враг накапливает всю технику на границах Луганской, Донецкой областей

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал в интервью о тактике оккупантов и выживании больниц, несмотря на все.

"Все больницы обстреляны, но Лисичанская и Северодонецка работают. Даже с пробитыми крышами, даже с пробитыми некоторыми стенами, но все равно работают", – сказал Гайдай.

По его словам, врагу нужна территория.

"Орки – это ведь не люди. Чтобы они не говорили, им не нужны люди, им не нужны больницы. Им нужна пещера какая-то и все, больше ничего не нужно. Если они из Бучи вывозили стиральные машины, о чем дальше говорить?" ..) Весь мир уже увидел армию "русской педерации". Но после Чернобаевки им все равно нужна для своего населения той рашистской территории какая-то победа. Нет, они, конечно, могут своим рассказывать, как Северная Корея, о том, что они взорвали космонавтов на Солнце и выиграли чемпионат мира по футболу со счетом 24:0 в Бразилии. Это абсолютно нормально. Я думаю, что через несколько лет так и будет, потому что они закрыты от всего мира. Им все равно что лгать", — добавил он.

Гайдай отметил, что кафиров хоть какая-то победа нужна. Поэтому им нужно выйти на географические границы Луганской, Донецкой областей, потому они и накапливают здесь всю технику, чтобы прорвать линию обороны и выйти на эти географические границы.

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