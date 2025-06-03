Оружейники завершили испытания новой украинской бронемашины: что о ней известно (фото)

ГЮРЗА-02

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Компания УкрАрмоТех завершила процесс кодификации своей новой боевой бронированной машины GYURZA-02.

Соответствующую информацию производитель обнародовал на официальной странице в Facebook

По словам представителей компании, от первоначальной идеи до создания первых опытных образцов прошло всего полгода. В течение этого времени бронемашина прошла все необходимые испытания и готова к запуску в серийное производство.

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Основные характеристики GYURZA-02

GYURZA-02 отличается высокими динамическими качествами, повышенной проходимостью и плавностью хода. Машина рассчитана на преодоление значительных расстояний с высокой средней скоростью.

Одним из ключевых преимуществ является специализированное шасси, изготовленное по заказу компании. Это обеспечивает повышенную маневренность и надежность в сложных дорожных условиях.

«Для повышения проходимости и маневренности автомобиля в сложных условиях, с учетом массы бронированной капсулы, разработана независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, привод, центральная система подкачки шин и другие элементы ходовой системы», — говорится в сообщении.

Назначение и возможности

GYURZA-02 способна без ограничений двигаться в плотном городском автомобильном потоке, а также эксплуатироваться на различных типах дорог и бездорожье в умеренных климатических условиях. Бронемашина вмещает экипаж из 10+1 человек и развивает скорость до 110 км/ч.

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Производитель подчеркивает, что бронированная капсула обеспечивает круговую защиту экипажа, десанта и внутреннего оборудования в соответствии со стандартами НАТО STANAG 4569 уровней Level 2-3.

Таким образом, GYURZA-02 является современной боевой машиной, способной эффективно выполнять задачи в самых разнообразных условиях, отвечая самым высоким требованиям к мобильности, защите и комфорту экипажа.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская армия приняла на вооружение тактическую боевую колесную машину «Дозор-Б"