Оружие дальнего радиуса действия: получит ли Украина возможность для глубоких ударов по России — NYT

У Соединенных Штатов есть оружие, которое может достигать целей на расстоянии более 800 км (от Киева до Москвы — 1 692,4 км), но вряд ли будут поставлять его Украине из-за опасений, что нападение на российскую столицу американским оружием спровоцирует Третью мировую войну. Поэтому термин " оружие дальнего радиуса действия ", который часто используют в последние месяцы, на самом деле громкий и эмоциональный, однако не имеет "реального военного определения".

Об этом пишет The New York Times.

Итак, по словам аналитиков NYT, с начала полномасштабной войны понятие о дальнобойности оружия, которое предоставляет Запад Украине, заметно трансформировалось. Как отмечает издание, сначала США прислали Украине самую дальнобойную свою артиллерию — 155-миллиметровые гаубицы, которые могут стрелять в зависимости от типа снаряда на расстояние до 40 км. Однако уже через несколько месяцев этого стало мало. Поэтому начали обсуждать следующую ступень наземного оружия большей дальности.

Что с ракетами?

"В военной терминологии ATACMS является "тактической баллистической ракетой" и относится к ракетам наименьшего радиуса действия, поскольку способна лететь на расстояние в 165-300 км в зависимости от модификации. Но это не мешает журналистам и даже представителям Пентагона называть их "дальнобойными". военной классификации далее должны были идти баллистические ракеты средней дальности.

С крылатыми ракетами, например, Tomahawk ("Томагавками") , разработанными в 1970-х годах для ВМС США, другое дело. Существуют разные их варианты. Некоторые из них могут достигать целей на расстоянии около 2500 км. Пока публичного обсуждения о предоставлении Украине "Томагавков" не было, но Пентагон рассматривает возможность поставки меньшей по размерам и менее заметной крылатой ракеты воздушного базирования — JASSM. Простейшая версия летит на расстояние 370 км. Более продвинутые версии могут пролететь более 1000 км.

"Межконтинентальные баллистические ракеты способны пролететь не менее 5-6 тысяч километров и поразить цели на другой стороне планеты. Конечно, такие дорогие ракеты нет смысла снаряжать обычной взрывчаткой. Они являются носителями ядерных боеголовок. Так что их Украина точно не получит", — пишет The New York Times.

По словами аналитиков, в теории еще существуют гиперзвуковые ракеты, летящие в пять раз быстрее звука. Они могут быть и малой дальности, но в основном их предназначение — поражать отдаленные цели. Проблема лишь в том, что у США пока нет гиперзвуковых ракет серийного производства. Есть перспективные проекты, но они еще не ушли в серию.

Напомним, накануне был атакован склад с боеприпасами и ракетами в городе Торопец в Тверской области (РФ).

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