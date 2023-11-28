Оружие для Украины: США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов

Соединенные штаты Америки ведут переговоры о покупке 75 000 артиллерийских снарядов по запасам Вооруженных сил Греции в рамках усилий по пополнению боеприпасов Украины для противостояния России.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что американцы закупят 50 000 снарядов калибра 105 мм, 20 000 калибра 155 мм и 5 000 больших снарядов калибра 203 мм. В настоящее время переговоры о закупке находятся на завершающем этапе.

Общая цена снарядов, согласованная греческой стороной, составляет 47 миллионов долларов.

Поддержка США Украины: что известно

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в понедельник, 27 ноября, что уверен в том, что Конгресс сможет одобрить помощь Израилю и Украине к началу праздников, в частности Нового года.

Тем не менее, в Конгрессе США сохраняются разногласия по поводу предлагаемых изменений в охране. Соединенным Штатам до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю.

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