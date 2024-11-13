Оружие для Украины: в Пентагоне рассказали, сколько помощи США уже отправили

США уже отправили в Украину 83% критически важных боеприпасов от обещанного количества, согласованного в апреле.

После того, как в апреле этого года Конгресс США принял дополнительное финансирование военной помощи Украине, Соединенные Штаты отправили украинским защитникам большую часть обещанных боеприпасов, а также более половины систем ПВО и огневых можностей со складов американской армии.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер во время брифинга в оборонном ведомстве США.

“От принятия дополнительного финансирования до середині октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS [ракеты к HIMARS – ред.], боеприпасы к системам Patriot и NASAMS. Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, а также выполнили 60% наших обязательств по огненным средствам, в том числе бомбам малого диаметра и боеприпасам 105-мм калибра”, – заявил Райдер.

По его словам, выделенное вооружение, имеющееся на складах Пентагона, отправляется в Украину в течение нескольких дней или недель с момента принятия решения. Но некоторое снаряжение требует ремонта, поэтому его поставки задерживается на время, необходимое для приведения снаряжения в боеспособное состояние.

Спикер Пентагона уточнил, что после принятия Конгрессом дополнительного финансирования США уже отправили в Украину:

тысячи артиллерийских снарядов;

тысячи бронированных транспортных средств;

тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию;

десятки артиллерийских систем;

сотни ракет к ПВО;

одну батарею Patriot;

десятки других систем вооружения

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы почти завершили поставки стратегических систем противовоздушной обороны, которые мы обязались обеспечить на саммите НАТО", — добавил Райдер.

Он также отметил, что по состоянию на 12 ноября у США остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще более чем на 9 млрд долларов.

"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", — подчеркнул представитель Пентагона Пэт Райдер.

Напомним, в Пентагоне прокомментировали идею Трампа о создании буферной зоны в Украине. По словам Пета Райдера, США будут и дальше поддерживать Украину, а прогнозировать сейчас действия будущей администрации Трампа неуместно.

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