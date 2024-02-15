Оружие глубинного поражения: на "Рамштайне" партнеры Украины уже сами говорили о его необходимости

Такое оружие позволит Украине наносить удары по логистическим путям врага, составам и командным пунктам на ТОТ.

В среду, 14 февраля, стали известны результаты 19-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Во время мероприятия партнеры Украины уже сами говорили о необходимости предоставить нашему государству дальнобойное оружие.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Управления печати и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк.

"На этом "Рамштайные" партнеры сами говорили о необходимости предоставить Украине оружие глубинного поражения… У нас есть полное понимание, что это очень важная часть борьбы и обескровливания нашего врага", — сообщил он.

Такое оружие позволит Украине наносить удары по логистическим путям врага, составам и командным пунктам на временно оккупированных территориях, отметил Павлюк.

"Наши партнеры хорошо понимают, что это нужно и какое именно вооружение нужно", — добавил Павлюк.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров уже отчитался о результатах 19-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Он подчеркнул, что Украина ужесточает противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились.

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