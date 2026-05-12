Оружие из США для Украины: в МИД ответили, действительно ли есть задержки

Украина не фиксирует задержек в поставках американского вооружения в рамках программы PURL.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, поставки оружия из США по этой программе продолжаются без сбоев.

«Нет никаких задержек с поставкой вооружения из США в рамках программы PURL», — подчеркнул глава МИД.

В то же время Сибига отметил, что за время полномасштабной войны Украина извлекла важный урок — страна должна становиться более самодостаточной в производстве критически необходимого оружия и военного оборудования.

По словам министра, Украина уже существенно масштабировала собственный оборонно-промышленный комплекс и сейчас покрывает более 40% потребностей армии.

Отдельно глава МИД отметил необходимость в системах противовоздушной обороны, способных сбивать баллистические ракеты. Он сообщил, что Украина уже обратилась к ряду партнеров по поводу возможности производства отдельных критически важных видов вооружения непосредственно в Украине.

«У нас есть серьезные предложения», — отметил Сибига.

Министр также заявил, что Украина продвигается в создании собственной национальной системы ПВО. По его словам, Киев открыт для сотрудничества с союзниками в этом направлении, в том числе с Польшей.

«Мой сигнал — мы должны быть более самодостаточными в производстве критически необходимого оружия и оборудования», — подытожил глава МИД.

Ранее сообщалось, что европейские союзники США обеспокоены программой закупки американского оружия для Украины. Из-за войны с Ираном, задержек поставок и нехватки ракет Patriot в Европе растут сомнения в дальнейшей эффективности этой схемы. Часть стран колеблется с новыми взносами, потому что не уверена, что все средства напрямую пойдут на нужды Украины.

Напомним, Украина сейчас испытывает острый дефицит ракет для современных систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS и IRIS-T. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, из-за интенсивных российских обстрелов в течение зимы и сложностей со снабжением подразделения оказались на «голодном пайке».

Пусковые установки часто остаются полупустыми, что вынуждает командование рассредоточивать ограниченные запасы между регионами для поддержания минимального уровня защиты.

