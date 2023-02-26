Оружие, изменившее ход войны Украины с Россией: эксперты США назвали три главных вида с сокрушительным эффектом

Когда президент России Владимир Путин год назад попытался захватить Киев, большинство наблюдателей ожидали скорой победы захватчиков.

Эти ранние прогнозы успеха России не оправдались, на что эксперты ссылаются как на ряд факторов, включая высший моральный дух и лучшую военную тактику с украинской стороны, а также – что важно – с поставкой западного вооружения.

В CNN назвали главное оружие, которое украинцы использовали с уничтожающим эффектом.

В самом начале войны бойцы с обеих сторон ожидали, что колонны российской бронетанковой техники через несколько дней начнут двигаться на Киев.

"Украинцам требовалось что-то, что могло бы остановить эту атаку. Javelin, управляемая противотанковая ракета с плеча, которую может развернуть один человек, помогла", – пишет эксперт CNN Брэд Лэндон.

Javelin

В CNN назвали комплексы Javelin оружием типа "выстрелил и забыл". Как только его оператор производит выстрел, можно бежать в укрытие, пока ракета находит путь к цели.

"Это было особенно важно в первые дни войны, поскольку россияне, как правило, оставались в колоннах, пытаясь войти в городские районы. Оператор Javelin мог выстрелить из здания или за деревом и исчезнуть до того, как россияне смогли выстрелить в ответ", — объясняет Брэд Лэндон.

Javelin также поражает слабое место российских танков – их "горизонтальную поверхность", поскольку его траектория после запуска идет вверх, а затем падает на цель.

"Действительно, влияние "Джавелинов" было настолько большим, что через два с половиной месяца войны президент США Джо Байден посетил завод в Алабаме, где они производятся, чтобы похвалить сотрудников за помощь в защите Украины", – пишет эксперт.

У "Джавелинов" было еще несколько преимуществ, особенно актуальных в начале войны: их низкая стоимость и использование в оборонных целях.

"Это делает их политически легче для других стран", — написал в аналитическом издании Conversation Майкл Армстронг, доцент Университета Брока в Онтарио.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

HIMARS

Высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 — это проверенная в боях, быстро реагирующая смертоносная система полного спектра боевых действий.

"Хаймарс" — это 5-тонный грузовик с контейнером, который может запускать по шесть ракет почти одновременно, отправляя свои взрывные боеголовки далеко за линию фронта на поле боя, а затем быстро менять позиции во избежание контрудара.

"Если Javelin был культовым оружием ранних фаз войны, то HIMARS является культовым оружием поздних", — написал в январе Марк Канкиан, старший советник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

HIMARS стреляет боеприпасами GMLRS (управляемая ракетная система залпового огня) с радиусом действия от 70 до 80 км. А их системы навигации GPS делают их чрезвычайно точными в пределах примерно 10 м от намеченной цели.

Удары заставили россиян переместить свои склады боеприпасов дальше в тыл, тем самым снизив доступную огневую мощь русской артиллерии вблизи линии фронта и усложнив материально-техническую поддержку.

Фото: УНИАН

Дрон Bayraktar TB2

Дрон турецкой разработки стал одним из известнейших в мире беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) благодаря его использованию в войне в Украине.

Он относительно дешевый, сделан из готовых деталей, имеет смертельную мощность и записывает свои действия на видео.

БПЛА уничтожает российскую бронетехнику, артиллерию и линии снабжения с помощью ракет с лазерной наводкой и "умных" бомб, которые он несет.

"Вирусные видео TB2 являются отличным примером современной войны в эпоху TikTok", — написал на сайте Atlantic Council старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Аарон Стайн.

По словам эксперта, "Байрактар" TB2 не стал "волшебным оружием", но был "достаточно хорошим".

Среди слабых сторон он назвал недостаточную скорость и уязвимость к противовоздушной обороне.

Семнадцать из 40-50 ТВ2, полученных Украиной, были уничтожены в бою, сообщает разведывательный сайт Oryx.

В то же время, Стайн говорит, что количество потерь покрывает низкая стоимость дронов, поэтому их можно относительно легко заменить.

"Действительно, план создания конвейера по производству беспилотников в Украине был разработан еще до войны. А использование беспилотников потенциально спасло жизнь украинских пилотов, которым при других обстоятельствах пришлось бы выполнять боевые задачи", — написал эксперт.

По его словам, недавние отчеты Украины указывают на то, что TB2, возможно, играет меньшую роль, поскольку российские войска выясняют, как с ним бороться, однако дрон посчитали незаменимым, когда положение Украины было наиболее уязвимым.

В то же время, украинский военный эксперт Михаил Самусь отметил, что становится очевидным: самолеты до апрельской операции Украине получить не удастся.

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